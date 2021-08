Milano Post va in vacanza ma non chiude

Milano Post va in vacanza ed esce in edizione ridotta per tutto il mese di Agosto.

Ringraziamo i nostri collaboratori che per questo mese garantiranno l’uscita del giornale, sia pure in forma ridotta.

Un po’ di riposo è più che meritato per la squadra di Milano Post che ogni giorno sforna notizie e commenti dando vita a uno dei più letti quotidiani on line di Milano.

Buone vacanze e buon riposo a tutti, Milano Post tornerà in formato integrale a Settembre più combattivo che mai.