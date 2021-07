Ciclabili, Comazzi: ricetta di Sala per Milano è taglio selvaggio parcheggi e mobilità caotica

“Oggi il sindaco Sala ha annunciato ai cittadini la sua ricetta per Milano: taglio selvaggio dei parcheggi e nuove piste ciclabili che andranno a ingolfare ancor più il traffico urbano. Il ‘modello corso Buenos Aires’, dove gli incidenti e i tamponamenti sono all’ordine del giorno, piace talmente tanto al Pd da volerlo replicare in tutta Milano” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Questa volontà di scimmiottare alcune grandi città europee come Amsterdam o Parigi – prosegue l’azzurro – oltre a essere ridicolo denuncia in realtà un grande provincialismo. Milano è molto diversa dalle città a cui Sala guarda con ammirazione: lo sviluppo della nostra città deve andare di pari passo con le sue caratteristiche e le sue esigenze. Eliminare migliaia di posteggi e creare una mobilità caotica sarà forse chic ma sarebbe un errore gravissimo. Come Forza Italia – conclude – il nostro obiettivo è lavorare nell’interesse dei cittadini: altri sono più impegnati a compiacere le élite liberal, green e progressiste per ricevere pacche sulle spalle durante qualche summit internazionale. I risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845