De Chirico (F.I.): Teatro Burri inagibile per tutti, ma non per Sala

“Ho visto le immagini dell’influencer Sala che ha aperto la campagna elettorale della sua omonima lista al Teatro Burri al Parco Sempione. Peccato che il teatro sia sprovvisto delle autorizzazioni per il backstage, che non abbia la licenza di agibilità per il pubblico spettacolo e che quindi non sia idoneo ad organizzare eventi pubblici.

E invece c’erano casse che diffondevano musica a tutto volume. C’erano molte persone sul palco, compresi fotografi e cameraman. Fortunatamente non è successo nulla ma la politica ha il dovere di dare il buon esempio, soprattutto se sei ancora per poco il primo cittadino.

Mi aspetto che il comandante Ciacci notifichi immediatamente un verbale amministrativo al candidato Beppe Sala, ai miei colleghi presenti sul palco e a tutti gli organizzatori dell’evento elettorale”. Lo ha dichiarato Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia.