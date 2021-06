Fino al 5 luglio torna “A Vigevano Jazz” con l’omaggio a Lelio Luttazzi e a Charlie Parker

Dopo lo stop forzato, causa pandemia, dello scorso anno, torna a Vigevano, fino al 5 luglio, il festival “A Vigevano Jazz”, manifestazione organizzata dal Comune di Vigevano e dall’associazione culturale Jazz Company con il patrocinio della Regione Lombardia e il sostegno di Banca Generali. Quest’anno la rassegna, il cui direttore artistico è il sassofonista Gabriele Comeglio, è inserita nel cartellone di “Vigevano Estate”, il palinsesto di eventi che animeranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi i luoghi più suggestivi della città dei Duchi. La quinta edizione di “A Vigevano Jazz” porta in dote imperdibili appuntamenti per gli appassionati della musica di qualità (tutti gli eventi si svolgeranno nel cortile del Castello, è previsto un doppio set alle ore 20.30 e alle 22; ingresso libero con prenotazione obbligatoria on line sul sito vigevanoestate.it): il primo, che si è tenuto giovedì 24 giugno, era “Lelio!”, concerto-tributo a Lelio Luttazzi, il “re dello swing”, il grande artista triestino che ha attraversato in punta di piedi la storia della musica e dello spettacolo italiano. Scomparso nel 2010 a 87 anni, Luttazzi è stato non solo uno dei personaggi di maggior successo della canzone italiana degli anni Cinquanta e Sessanta, ma anche un protagonista di primo piano della televisione, della radio e del cinema. Alla presenza della moglie Rossana, hanno reso omaggio a Lelio Luttazzi la GMA Ensemble e la vocalist Caterina Comeglio.

I big della scena internazionale sono sempre stati di casa a Vigevano e anche quest’anno gli organizzatori non si sono smentiti, invitando Rick Margitza, un grande sassofonista d’Oltreoceano: “Rick Margitza meets Jazz Company” è, infatti, il secondo appuntamento della rassegna, in programma mercoledì 30 giugno. Figlio d’arte (suo padre è stato uno dei primi violini della Detroit Philarmonic Orchestra), Margitza, classe ’61, ha realizzato 13 album a suo nome, la maggior parte dei quali per la prestigiosa etichetta Blue Note. Il tenorista statunitense, originario di Detroit, ha suonato con star del calibro di McCoy Tyner, Chick Corea, Maria Schneider (con la quale ha vinto un Grammy), Burt Bacharach ed Eddie Gomez. Nel 1989 è entrato a far parte del gruppo di Miles Davis (diventando così l’ultimo tenorista, in ordine cronologico, a suonare con il divino Miles) con il quale ha registrato gli album “Amandla” e “The complete Miles Davis in Montreux”. Con Rick Margitza ci sarà la Big Band Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio, una delle più prestigiose orchestre europee, attiva dall’inizio degli anni Novanta, che tra le sue fila annovera alcuni dei solisti della disciolta orchestra di musica leggera della Rai di Milano. La Big Band Jazz Company ha al suo attivo oltre 500 concerti in Italia e all’estero e si è esibita con i maggiori solisti di livello internazionale, inclusi Bob Mintzer, Randy Brecker, Dee Dee Bridgewater, Lee Konitz e Franco Ambrosetti. Attualmente è in tour con lo spettacolo “Massimo Lopez & Tullio Solenghi show”.

Infine, per l’evento di chiusura della quinta edizione di “A Vigevano Jazz”, lunedì 5 luglio andrà in scena lo spettacolo “Bird lives!”, che verrà presentato in anteprima assoluta e che vedrà protagonisti il quintetto del trombettista Emilio Soana e l’attore Cochi Ponzoni (voce recitante). Lo spettacolo ripercorrerà la vita sregolata di Charlie “Bird” Parker, il musicista che ha rivoluzionato la storia del jazz e che ha inventato il be-bop. Emilio Soana è stato la prima tromba per eccellenza di molte big band, italiane ed europee: nel corso della sua lunga carriera ha suonato con i più grandi nomi del jazz e del pop internazionale, da Ray Charles a Stevie Wonder, da Mina a Natalie Cole, solo per citarne alcuni. Cochi Ponzoni, che interpreterà Charlie Parker attraverso alcune interviste originali dell’epoca, è un attore amatissimo dal pubblico italiano fin da quando, alla fine degli anni ’70, esordì sul piccolo schermo con l’inseparabile Renato Pozzetto, dando vita a show che hanno influenzato la storia della comicità italiana.

A VIGEVANO JAZZ – Quinta edizione

Dove: Cortile del Castello.

Inizio concerti: doppio set (ore 20.30 e ore 22), ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito vigevanoestate.it

On line: www.avigevanojazz.webs.com

Mercoledì 30 giugno – “Rick Margitza meets Jazz Company”

Rick Margitza (sax tenore), Gabriele Comeglio, Emanuele Dell’Osa, Ubaldo Busco, Damiano Fuschi, Vittorio Cazzaniga (sax), Emilio Soana (tromba), Sergio Orlandi (tromba), Claudio De Bernardi (tromba), Angelo Rolando (trombone), Andrea Andreoli (trombone), Alberto Bonacasa (pianoforte), Andrea Cassaro (basso), Sara Collodel (chitarra), Marco Serra (batteria).

Lunedì 5 luglio – “Bird lives!”

Emilio Soana quintet – Voce recitante Cochi Ponzoni

Emilio Soana (tromba), Gabriele Comeglio (sax alto), Claudio Angeleri (pianoforte), Marco Esposito (basso), Luca Bongiovanni (batteria).