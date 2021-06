Orgoglio Lombardia: presidente Rai Foa premia videomaker concorso ‘Lombardia 2030’

“È una bella iniziativa quella che Regione Lombardia ha organizzato. Infatti è importante dare visibilità ai ragazzi che anche attraverso i video sfogano la loro creatività”. Lo ha detto il presidente della Rai Marcello Foa, in occasione della premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso ‘Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce’, oggi a Palazzo Lombardia. “Quella del video – ha proseguito Foa – è ormai diventata una cifra talmente comune alle giovani generazioni da essere riconosciuta da istituzioni importanti. Rai e Regione Lombardia hanno scelto anche questo modo per rimanere in contatto con i più giovani, dar loro fiducia, ma anche far emergere dei talenti che forse senza queste iniziative, rimarrebbero nascosti”. “Siamo orgogliosi – ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini – di avere premiato oggi, ‘in presenza’, i ragazzi che hanno creato i migliori video della scorsa edizione del concorso ‘Lombardia 2030’. Vedere tanti giovani che partecipano e che si sentono protagonisti è per noi fonte di stimolo ulteriore a coinvolgerli sempre di più sua nelle iniziative di Regione, sia nella costruzione del futuro della nostra amata Lombardia. Meritano davvero di essere protagonisti e oggi l’hanno dimostrato”. Il format del concorso, creato da Regione Lombardia per coinvolgere e dare voce alle nuove generazioni, offre la possibilità ai giovani di creare un breve video in cui possano raccontare la loro idea e le loro prospettive di Lombardia del futuro.

