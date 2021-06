A Milano dal 10 giugno le Terrazze Duomo sono aperte fino alle 22

Dal 10 giugno, ogni giovedì, i visitatori del Duomo possono godere dell’opportunità di salire sulle Terrazze, con ascensore (a partire da € 14,00/7,00), fino alle ore 22.00 (l’ultima salita è prevista alle ore 21.10). Per l’occasione, anche la Biglietteria 1 – Sala delle Colonne (Piazza del Duomo, 14/a) resterà aperta fino alle ore 21.00. Un’esperienza da fare almeno una volta nella vita per scoprire suggestivi scorci e prospettive verso la città, in sicurezza e nell’osservanza di tutte le norme sanitarie vigenti, con la possibilità di ammirare al tramonto le 135 guglie, gli ornati, la statuaria, la Madonnina e tutte quelle preziosità architettoniche che fanno del Duomo la più splendente civitas firma della bellezza gotica. Per celebrare la riapertura serale, l’impianto di illuminazione di gala del Duomo sarà eccezionalmente attivato anche nella serata del giovedì.

PROSEGUONO LE VISITE GUIDATE NEL WEEKEND: PROMOZIONI E TOUR ALLA SCOPERTA DEL DUOMO

Nel fine settimana, sempre sulle Terrazze, proseguono gli appuntamenti con la Passeggiata tra le guglie: un percorso guidato di un’ora per viaggiare attraverso la storia e allenare lo sguardo all’infinita ed eterna bellezza del Duomo. Fino al 30 giugno, è possibile usufruire di una promozione per scoprire i segreti della Cattedrale, attraverso le visite guidate ufficiali della Veneranda Fabbrica del Duomo con uno sconto del 20%. L’offerta è valida fino al 30 giugno utilizzando il codice sconto: R3opened_21.

Il servizio è disponibile tutti i giorni previa prenotazione su duomomilano.it: consulta il nostro calendario.

PASSEGGIATA TRA LE GUGLIE

SABATO 12 – 19 – 26 GIUGNO ORE 17.30

SABATO 3 – 10 LUGLIO ORE 17.30

Percorso: Terrazze con accesso Fast-Track

Durata del Tour: 60 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero (19+ anni): 19,00 € – Ridotto (12-18 anni): 12,00 € – Ridotto (6-11 anni): 11,00 € – Infante (0-5 anni): Gratis

Agevolato: 6,00 € – La categoria “agevolati” include: portatori di handicap, accompagnatori, forze dell’ordine, personale medico sanitario, abbonati musei Lombardia.

Le Terrazze del Duomo sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra secolare innalzate in tensione verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea per sollevare una preghiera di fede e magnificenza. Ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un’eredità dettata dalla tradizione scultorea tramandata dalla maestria degli scalpellini che nel laboratorio marmisti dedicano sapienza e cura ad ogni manufatto.

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il biglietto di ingresso e il sistema di microfonaggio.

Cosa sapere:

Visite Guidate Fast- Track con Accesso Prioritario

Accesso alle Terrazze in ascensore. La discesa è possibile solo con le scale

In tutto il Complesso Monumentale è obbligatorio l’uso di mascherine, garantendo per tutto il periodo di durata della visita la copertura di naso e bocca. Non è consentito l’utilizzo di mascherine con valvola.

informazioni: Duomo Info Point – Piazza Duomo 14/a – Tel.+39.02.72023375 – info@duomomilano.it