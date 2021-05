In Lombardia sono in arrivo 1 mln di vaccini entro mercoledì

In Lombardia sono in arrivo 1 milione di dosi di vaccino anti-Covid entro mercoledì 2 giugno. Lo fa sapere l’assessorato al Welfare della Regione che specifica come circa 75mila dei vaccini in arrivo saranno del monodose Janassen. La Lombardia dall’inizio della campagna vaccinale ha somministrato il 96% delle dosi che ha ricevuto e può contare, oggi, su una giacenza di 241.950 vaccini. Restano al momento 161.153 dosi di Pfizer-Biontech, 56.581 di AstraZeneca, 19.826 di Moderna e 4.390 di Janssen. Nell’ultima settimana sono stati effettuati oltre 588mila vaccini, poco più di 84mila al giorno.

