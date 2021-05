Il commento di Luciano: 38a giornata di serie A

Buon lunedì amici sportivi, eccoci finalmente al traguardo di questa lunga galoppata ad ostacoli non solo calcistici. Oggi sapremo quali squadre, oltre Inter e Atalanta, ci rappresenteranno nella prossima edizione di Champions L. ed Europa L. Sappiamo già chi saluterà almeno per un anno la serie A : Crotone, Parma e Benevento. Sappiamo ormai da settimane chi è Campione d’Italia. A questo punto, aspettiamo di sapere quando, finalmente, il calcio tornerà a presentarsi nella sua veste tradizionale, completa di quell’ingrediente indispensabile che è il pubblico. Un ingrediente mancato moltissimo, non solo alle società che hanno perso decine di milioni in mancati incassi, ma anche allo spettacolo puro rappresentato dallo sport in campo e dalle coreografie, dagli striscioni, dai canti e dal boato ad ogni pallone in rete, dai fischi e dalle arrabbiature per un fuorigioco non segnalato o inesistente. Ricominciamo dal prossimo giugno, con la Nazionale e gli Europei, torniamo a vedere le tribune ripopolarsi e diffondere vita, passione e tifo, nella speranza che il silenzio non torni mai più ad essere protagonista sui campi di calcio.

E passiamo alla sintesi di questa ultima giornata, con 3 anticipi giocati sabato 22. Il primo vede una Sampdoria che a Marassi batte il Parma e chiude il campionato al nono posto, con 52 punti conquistati. Finisce l’era Ranieri con una netta vittoria sul sugli emiliani di D’Aversa per 3-0. In gol Quagliarella e Colley nel primo tempo, Gabbiadini chiude il match. Nona sconfitta consecutiva per i ducali, che terminano il campionato tristemente all’ultimo posto e finiscono in purgatorio per un campionato che tenteranno di vincere, per un pronto ritorno.

Crotone-Fiorentina, si è concluso a reti bianche, un punto per parte. In una partita consumatasi su ritmi di gioco moderati, le due squadre non hanno tergiversato e hanno messo l’onore in palio. Il primo tempo termina , come il secondo, senza gol ma ai punti è il Crotone ad imporsi. Ounas e Messias sgroppano ininterrottamente dalle

parti di Terracciano, costringendolo a delle parate tutt’altro che banali. Nel secondo tempo Messias torna alla carica: questa volta è la traversa a negargli il gol. Cosmi conclude l’avventura dei calabresi in A in penultima posizione. Addio agrodolce anche per Iachini, sempre convinto ad abbandonare la panchina viola a fine stagione.

Match divertente tra Cagliari e Genoa, con i liguri che la spuntano per 1-0 grazie allo scavetto delizioso di Shomurodov al 15′. Sardi propositivi ma molto imprecisi sotto porta, con Joao Pedro che ha colpito un palo al 4′. Da segnalare l’espulsione nel finale di Behrami. Con questo risultato gli uomini di Ballardini si issano a quota 42 punti, momentaneamente all’undicesimo posto della classifica conclusiva di questa Serie A.

La prima ed unica partita del pomeriggio, Inter-Udinese, è stata una passerella d’onore per i neocampioni, preceduta e seguita da altri festeggiamenti che terrorizzarono una ventina di giorni fa i fautori del “tutto chiuso” per contagi incombenti. Gli unici contagiati invece sono risultati migliaia di altri tifosi che dentro e fuori da S.Siro si sono reciprocamente “infettati” di euforia, gioia e voglia di vivere. Quanto all’Inter, si è divertita in campo durante l’incontro, rifilando una cinquina alla povera Udinese che nulla più poteva se non assistere all’apoteosi nerazzurra.

Le motivazioni della giornata arrivano da dentro e da fuori campo: il primo sussulto del primo tempo lo regala Ashley Young, che rompe il ghiaccio dopo soli 8’ grazie a un tocco sotto che anticipa l’uscita di Musso. Al 40° Sensi è out per problemi alla coscia: al suo posto Eriksen, che dopo soli 5 minuti trivella la barriera friulana con un potente calcio piazzato. Nel secondo tempo, l’Inter esonda: prima Lautaro concretizza un rigore procurato da Hakimi, poi i nuovi entrati Perisic e Lukaku annichiliscono ancora Musso. Il gol della bandiera di Pereyra su rigore non può certo alleviare la pillola a Gotti e compagni.

I nerazzurri coronano dunque un mese di festeggiamenti, comprese passerelle d’onore, con la cerimonia ufficiale che consegna a Conte il suo 4° scudetto da allenatore, il 19° nella storia nerazzurra. Presenti sugli spalti del Meazza ben 1000 persone, grazie a una deroga speciale inerente le misure anti-Covid; si tratta tuttavia di dirigenti, lavoratori o familiari dei giocatori. Per i tifosi nerazzurri, che hanno già invaso le strade milanesi al momento della vittoria matematica del titolo oltre ad accompagnare il pullman dei beniamini allo stadio quest’oggi, il rendez-vous con i giocatori allo stadio dovrà aspettare l’inizio della prossima stagione. Ora è il momento della premiazione, sicuramente guadagnata senza ombre e dubbi di sorta, anche perché la stessa concorrenza si è rivelata insufficiente a contrastare l’anno di grazia vissuto dalla squadra di Conte.