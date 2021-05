Coronavirus: 313 i nuovi casi a Milano, 1.396 in Lombardia, per un rapporto del 2,3%.

Sono stati 313 i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus nella provincia di Milano.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 1.154 a fronte di 48.952 tamponi per un rapporto del 2,3%, in leggero calo rispetto al giorno prima (2,6%) Si sono registrati 22 nuovi decessi.

Per quanto riguarda le province, i nuovi casi sono 313 a Milano, 128 a Brescia, 125 a Varese e Como, 91 a Bergamo e a Monza e Brianza, 66 a Mantova, 52 a Cremona, 50 a Sondrio, 37 a Pavia, 34 a Lecco, 8 a Lodi.