Fontana: campagna vaccinale ha seguito disponibilità dosi. Iniziate prenotazioni over 70

In Lombardia “la campagna vaccinale ha seguito rigorosamente la disponibilità dei vaccini” e “siamo stati rispettosi delle disposizioni del governo”. Lo ha spiegato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Rtl 102.5. “Fino a ieri il vaccino che dovevamo utilizzare per gli over80 era Pfizer: ieri abbiamo ricevuto 250mila nuove dosi, ma fino a ieri pomeriggio avevamo consumato il 99% delle dosi di vaccino Pfizer ricevute. Su 1,403 milioni di dosi ne avevamo somministrate 1,391”, ha detto Fontana. Il governatore ha spiegato che in Lombardia “cerchiamo di seguire la nostra campagna impostandola sul numero di dosi che abbiamo”. L’organizzazione della Regione, ha aggiunto, ha rispettato le “disposizioni del governo. Le prime categorie – ha chiosato Fontana – sono state individuate opportunamente, ma la seconda scelte del governo dell’indice anagrafico la ritengo la più corretta”. “Le prenotazioni possono partire quello che conta è fare le vaccinazioni. Proprio questa mattina abbiamo iniziato a raccogliere le prenotazioni per chi ha dai 70 anni ai 75”. Lo ha annunciato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in radio con Rtl 102.5. La decisione è in anticipo rispetto al piano presentato la scorsa settimana dalla regione che prevedeva il via alle prenotazioni per gli over 70 a partire dal 15 aprile.

