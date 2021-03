Nasce un nuovo modo di fruire le mostre del Mudec: MUDEC@HOME L’experience dell’arte

Ogni mese una novità per MUDEC@HOME si comincia con le visite guidate di “Robot” per le scuole, in DaD

Nasce Mudec@Home. L’experience dell’arte, un nuovo modo di visitare le mostre allestite all’interno del museo senza muoversi da casa senza perdere il fascino dell’interazione e dell’immersione che caratterizza una visita in presenza, nuovi format di visite guidate virtuali per far fronte a un’esigenza che non si può considerare solo momentanea, ma più profonda e strutturale. Ecco perché il Mudec manterrà queste nuove attività museali anche dopo che l’emergenza sanitaria sarà finita e potrà tornare ad aprire le porte del Museo al pubblico. Mudec@Home raccoglierà in sé una serie di iniziative a forte impatto esperienziale ed emozionale che si susseguiranno da ora per i prossimi mesi, e raggiungeranno il pubblico a casa, offrendo un’experience che non sarà sostitutiva della visita ‘fisica’ in mostra o delle attività didattiche in presenza, ma che regalerà emozioni diversamente affascinanti.

IL MUDEC PORTA LA MOSTRA IN DaD

Arriva “Robot. The Human Project” per le scuole, con una visita guidata live in DaD. Dal 1 Aprile il Mudec riporta le scuole in museo grazie all’ausilio delle nuove tecnologie, e lo fa proprio grazie ad un robot che permetterà agli studenti di esplorare a distanza le sale della mostra Robot. The Human Project. È la prima ‘experience’ di Mudec@Home, una visita guidata virtuale della durata di 70 minuti che è rivolta alle scuole primarie e secondarie, fornendo a insegnanti e studenti la possibilità di visitare una mostra da remoto e di studiarne gli argomenti, che rientrano nel programma scolastico. Robot. The Human Project è la mostra che meglio di qualsiasi lezione scolastica racconterà ai ragazzi l’universo tecnologico, culturale e storico che si cela dietro… il proprio cellulare.

Siamo invasi continuamente dalla tecnologia nella nostra quotidianità, ma non ci soffermiamo quasi mai a cercare di capire come si è arrivati a tenere in mano un cellulare, e con esso la possibilità di interagire col mondo. Quale percorso storico e mentale l’uomo ha dovuto compiere per raggiungere questa conoscenza tecnica e questa consapevolezza? Quali sono i dubbi, anche morali, che l’innovazione tecnologica e la robotica pongono oggi all’essere umano? Lo storytelling caratterizzerà la prima parte della visita guidata, il webinar, un momento di approfondimento che insegnante e studenti della classe virtuale potranno percorrere insieme, in modalità DaD, interagendo così tra di loro e con l’educatore che racconterà la mostra e si sostituirà all’insegnante, in una vera e propria lezione ‘alternativa’ in classe. Domande, spunti e approfondimenti verranno stimolati anche attraverso il materiale video, i documenti, le immagini delle opere in mostra. La seconda parte della visita guidata sarà caratterizzata da un viaggio all’interno delle sale della mostra, vissuto in totale immersione grazie alla collaborazione di Beyond International , partner unico per l’Italia di Double Robotics , che ha messo a disposizione il Co-bot Double (collaborative robot). Attraverso gli ‘occhi’ del robottino Double, fisicamente presente in mostra, insegnante e studenti potranno a turno manovrare il robot per spostarsi di sala in sala. L’educatore racconterà man mano curiosità e approfondimenti, stimolando così l’interazione con i ragazzi.

Per informazioni e prenotazioni delle scuole:

Infoline +39 0254917

Email ufficiogruppi@ticket24ore.it