Bertolaso “Voglio vedere chi sarebbe stato capace di fare meglio in Lombardia”

“Entro l’estate i lombardi saranno vaccinati. Sappiamo che le dosi aumenteranno”. Così Guido Bertolaso, coordinatore del piano vaccinale anti-Covid in Lombardia, ospite della trasmissione Dritto e Rovescio in onda su Rete 4 e condotta da Paolo Del Debbio. E sul caos vaccini che ha recentemente coinvolto la regione spiega: “Nessuna regione d’Italia è stata colpita in maniera così violenta come la Lombardia. Ha conosciuto la prima ondata violentissima, poi la seconda e la terza. E’ chiaro che la struttura sanitaria, dopo un anno senza neanche un attimo di respiro, possa risentirne. Caricarla anche della responsabilità di organizzare una campagna di vaccinazione per 10 milioni di persone, mentre sta ancora gestendo l’assistenza sanitaria con le rianimazioni quasi tutte piene… Voglio vedere chi sarebbe stato capace di fare meglio o meno peggio di quello che è successo in Lombardia”. “Grandissima fiducia nel generale Figliuolo da quando lui ha preso il comando di questa operazione la situazione è cambiata completamente”. Così Guido Bertolaso, coordinatore del piano vaccinale anti-Covid in Lombardia, ospite della trasmissione Dritto e Rovescio in onda su Rete 4 e condotta da Paolo Del Debbio.

