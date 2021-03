Comune, Comazzi; Sindaco chiarisca posizione Maran e futuro della sua Giunta

“Apprendiamo dagli organi di stampa che l’assessore all’Urbanistica Maran sarebbe in procinto di lasciare il suo posto in giunta per ricoprire un prestigioso incarico al Ministero dei Trasporti. Trovo curioso che a pochi mesi dalle elezioni, con importanti partite aperte come quella sul nuovo stadio San Siro, la riqualificazione degli Scali ferroviari e tanto altro, all’assessore in carica ne subentri uno nuovo, costretto a gestire questioni così delicate partendo pressoché da zero. Al sindaco Sala chiediamo di chiarire quali sono i piani per l’assessorato all’Urbanistica: ci troveremo con un nuovo assessore o di fronte a un rimpasto imminente? A Milano abbiamo bisogno di un’amministrazione coesa ed efficiente: il Comune non può essere visto come un ripiego in attesa di altri incarichi a Roma. È giusto che il Consiglio comunale e i milanesi sappiano cosa aspettarsi da qui ai prossimi mesi. Così Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, intervenuto durante la seduta odierna del Consiglio comunale di Milano.

