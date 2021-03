Coronavirus: 2.135 nuovi casi in Lombardia, per un rapporto del 10,3%. Arancione rinforzato per Como, Cremona e vari comuni

Sono 770 a Milano e provincia i nuovi casi risultati positivi ieri al coronavirus, di cui 281 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 2.135 di cui 84 ‘debolmente positivi’ a fronte di 20.571 tamponi (di cui 16.869 molecolari e 3.702 antigenici), per un rapporto del 10,3%. Si sono registrati 42 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da domenica sono stati 3.432, mentre le persone in terapia intensiva sono 441 (+ 15). Sono 4.224 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 106 più di domenica.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 6.670.200 tamponi.

In Lombardia sono classificati come arancione rinforzato anche 15 comuni della provincia di Mantova, una decina di comuni in provincia di Pavia, diversi comuni della provincia di Milano (nel dettaglio Besate, Motta Visconti, Binasco, Casarile, Truccazzano, Melzo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Vignate, Rodano), una decina di comuni della provincia di Cremona (capoluogo compreso) e tutta la provincia di Como, capoluogo compreso.

I comuni di Viggiù, Mede e Bollate sono stati declassati da rosso ad arancione rinforzato.

Tutte le scuole all’interno delle aree arancione scuro saranno chiuse, eccezione fatta per gli asili nido.

L’ordinanza è stata annunciata dal presidente della Regione Attilio Fontana.