Forza Italia, oggi nei mercati di Milano

Forza Italia sonda i milanesi e presenta 10 proposte di governo per la città.

In attesa che venga fissata la data delle elezioni Forza Italia scende in campo questo sabato con gazebo in vari mercati cittadini: Viale Papiniano, Via Fauché, Piazzale Lagosta, Via Oglio e Via Forze Armate.

Dopo un lungo ciclo di incontri con le categorie produttive, oggii FI distribuirà un sondaggio sulla soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati dal Comune. Saranno distribuite pure le 10 proposte di Governo per la città.

“Ci prepariamo a dare un contributo qualificato e determinante per cambiare pagina nel Governo di Milano. La ripresa di Milano ha bisogno di un Comune più attento al lavoro, al commercio, alle famiglie che solo Forza Italia può dare” dice l’on Cristina Rossllo, commissario cittadino di FI.