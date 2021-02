“Covid, Comaazzi: da Regione piano innovativo, opposizione necessita di ripetizioni”

“Il vice presidente Moratti e il consulente regionale Bertolaso hanno presentato un piano vaccinale dettagliato e innovativo, che ottimizza le risorse e interviene in maniera mirata nelle aree critiche. Nonostante questo le opposizioni, rimaste a corto di argomenti si dedicano a surreali esercizi retorici, arrivando addirittura a negare l’esistenza di un piano che è stato presentato prima in Consiglio regionale e poi in conferenza stampa. Se gli esponenti del Pd e del M5S necessitano di ripetizioni provvederemo a fornirgli una terza spiegazione anche se, come dice il proverbio, ‘non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire’” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “La strategia elaborata da Regione Lombardia – prosegue l’azzurro – permette di tutelare la salute dei cittadini evitando pesanti contraccolpi sulla nostra economia. Mentre altri parlano – conclude – noi ci rimbocchiamo le maniche: i lombardi hanno bisogno di segnali concreti, non di sterili proclami”.

