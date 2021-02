La satira di “Striscia”. “Dove è Conte? Chi porta Rocco a fare la pipì”

Il “vespone” del tg satirico di Antonio Ricci ha messo nel mirino Giuseppe Conte, che è scomparso in attesa di sapere che ne sarà di lui: al momento le possibilità di un Conte ter sembrano ridotte al lumicino, quindi il premier (ormai ex) potrebbe risultare il primo grande sconfitto di questa crisi. “Sono preoccupatissimo – ha dichiarato il “vespone” davanti a Mattia Fantinati del M5s – ma dove è finito Conte? Non si vede più, se non esce più chi porta Rocco Casalino a fare pipì?”. Non contento, ha aggiunto una frecciatina anche su Lucia Azzolina: “Molti vorrebbero la sua testa. Non dovrebbe essere difficile nel M5s trovare un sostituto? Tanto tra voi ci sono tante teste di azzo… lina”.

