Comazzi: da M5S polemiche pretestuose. Non permetteremo statalizzazione della sanità lombarda

“Sulla riforma regionale la polemica del consigliere grillino Fumagalli è gratuita e pretestuosa. L’assessore Moratti sta lavorando in maniera trasparente a una legge di ampio respiro che porterà il sistema sanitario lombardo a fare un salto di qualità. Se per farlo dovremo impiegare qualche settimana in più tanto meglio” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, esprimendosi in merito all’iter della nuova riforma regionale della Sanità. “I Cinque Stelle – prosegue – chiedono addirittura un’azione di monitoraggio da parte del Governo: il loro obiettivo è statalizzare la sanità lombarda ma non lo permetteremo mai. Non ci facciamo dettare l’agenda da chi ha scelto Cotticelli in Calabria e ha acquistato siringhe pagandole sei volte il loro valore”.

