Boccalini-Taxiblu: su voucher taxi ampliare platea e semplificare

“Non voglio certo arrogarmi il diritto di commentare per tutti ma sui buoni Taxi credo sia stato avviato nei mesi scorsi un primo percorso ma è chiaro che si deve dare continuità e magari migliorarsi”. Il commento è di Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano. “Nello specifico – aggiunge – mi riferisco al fatto che ci piacerebbe che una platea più ampia oltre a quelli già coinvolti, ne avessero diritto. Studenti e loro famiglie solo per citarne alcuni. Poi una modalità di richiesta e di erogazione più semplice certo invoglierebbe di più all’ utilizzo del Taxi. Chiaro che non è così che si risolve il problema della mancanza di clienti. Ci sono qualcosa come centinaia di migliaia di clienti in meno rispetto ad un anno fa. Pensare di recuperare quel gap solo con i voucher Taxi è utopia. Ma è un modo per dare un minimo di continuità e di lavoro alle auto bianche e offrire al contempo un servizio ad un prezzo agevolato ad una parte importante di cittadini”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845