InsiemeSivapiùlontano, il nuovo progetto di Admo Lombardia per bambini e ragazzi con trapianto di midollo osseo

#InsiemeSivapiùlontano è il nuovo progetto di Admo Lombardia rivolto a tutti i bambini e i ragazzi che hanno effettuato un trapianto di midollo osseo e che sono costretti a casa o in ospedale per lunghi periodi.

Ecco i servizi previsti:

🎭Il laboratorio teatrale

L’attività del teatro permette, al bambino al ragazzo e all’adolescente, di esprimersi e giocare vivendo un ruolo ed abbattere i normali confini tra immaginazione e realtà. Il teatro permette di sentirsi liberi, di sperimentarsi senza paura fino ad oltrepassare il normale modo di essere. Pertanto il teatro sperimentato in adolescenza può considerarsi un’arte creativa e formativa utile ad aumentare l’autostima e a superare situazioni di stress.

🐸Il canta storie

Un appuntamento mensile col divertimento dedicato non solo ai piccoli ma anche alle loro famiglie. Un momento per “staccare” dalla realtà e godersi il racconto tutti insieme.

🎸Lezioni di chitarra

La musica è da sempre considerata un’analgesico naturale e rafforza i legami con gli altri. Uno studio della Cochrane Collaboration conferma che la musica ha effetti positivi sul benessere psicologico, la qualità di vita e, in parte, anche su alcuni sintomi fisiologici dei pazienti.

🌷Momenti di condivisione delle emozioni

I ragazzi non vanno lasciati soli! Sono molti i pazienti che stanno vivendo le stesse paure, emozioni, esperienze, sono molti e non devono essere abbandonati. Vogliamo dedicare loro dei momenti di condivisione moderati dalla figura professionale di uno psicologo che proporrà a loro tematiche “su misura” e che li accompagnerà nel percorso post-trapianto. Desideriamo che si sentano parte di un gruppo e che lottino insieme per superare le difficoltà.

💄Lezioni di trucco

Vedersi belle aiuta ad affrontare con più forza la malattia! La perdita dei capelli e delle sopracciglia è un’esperienza traumatizzante, vogliamo aiutare le ragazze a ritrovare il sorriso aiutandole a sentirsi belle con trucco e turbante.

CON IL VOSTRO AIUTO POSSIAMO REGALARE MOMENTI DI GIOIA A CHI STA LOTTANDO!

Potete sostenere il progetto contribuendo con una donazione e/o votando il progetto, fino al 10 gennaio 2021, sulla pagina dedicata:

https://www.admolombardia.org/attivita/givingtuesday/

Informazioni e contatti:

Miriam Fiore: segretario@admolombardia.org – 335/7869138

Rosanna Favulli: milano.press@admolombardia.org – 335/6909969