Il commento di Luciano: 16a di serie A

Altra puntata amici sportivi, siamo alla numero 16 che in infrasettimanale presenta un quesito riservato alle prime due in testa e di riflesso a tutto il gruppo che segue fino alla Lazio, ora a 25 punti in settima posizione, con la vittoria sulla Fiorentina. La prima vittoria della giornata è del Benevento, che sorprendentemente espugna il Sardegna Arena (1-2) e infligge al Cagliari la terza sconfitta consecutiva. J.Pedro porta in vantaggio i sardi al 20′, ma prima dell’intervallo vengono raggiunti dall’ex rossoblu Sau, al 41′ e 3 minuti dopo Tuia sigla il raddoppio che condanna definitivamente il Cagliari , nonostante il rientro di Nainggolan che gioca quasi l’intero incontro, ma senza cambiarne le sorti. Dalle partite del pomeriggio emerge negativamente l’Inter, che a Genova affronta la Sampdoria con l’idea di portarsi nuovamente in testa sul Milan, per qualche ora. Ma fallisce clamorosamente il bersaglio sprecando come spesso le accade una serie cospicua di occasioni. Ad iniziare da un calcio di rigore che, all’avvio di partita, potrebbe indirizzarle favorevolmente il risultato, ma Sanchez batte poco angolato e Audero respinge sui piedi di Young che spara, ma il tiro si schianta sulla traversa. Rincuorata, la Samp prova a ribattere e va vicino al gol con Tonelli che coglie a sua volta la traversa, poi è rigore per la Sampdoria: Lautaro smanaccia a braccio largo ed è l’ex Candreva a battere Handanovic, molto meglio del suo ex compagno Sanchez in nerazzurro. L’Inter reagisce ma sbaglia l’ultimo passaggio e subisce il raddoppio da un altro ex, Keita, al 38′. Nella ripresa Lautaro sfiora ancora due volte il gol, entra anche Lukaku fino a quel momento in panchina, prova anche lui a battere Audero con un colpo di testa ma il portiere salva. Poco dopo è DeVrij di testa ad accorciare le distanze al 65′, nerazzurri che ci provano ancora ma la Samp resiste, e la corsa dell’Inter di Conte si arresta bruscamente dopo 8 vittorie di fila. Ne approfitterà qualcuno stasera tra Milan e Juventus?

A Crotone, Roma corsara incassa la posta, si impone per 3-1 e conquista la terza vittoria consecutiva grazie a un grande primo tempo. Doppietta di Borja Mayoral (8′ e 29′) e gol su calcio di rigore di Mkhitaryan al 71′. Nella ripresa, a segno Golemic, alla sua seconda rete in pochi giorni, ma non basta per la rimonta. La squadra di Fonseca mette ora nel mirino l’Inter: in caso di successo nello scontro diretto di domenica sarà aggancio al secondo posto.

Era il 7 novembre, quando Spezia passava sul Benevento per l’ultima vittoria in Serie A. Poi 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, di cui 3 consecutive. Tutto questo periodo negativo per i liguri conosce la sua fine a Napoli, dove lo Spezia riesce nell’impresa di ribaltare, in 10 uomini, un Napoli poco cinico . La squadra di Gattuso si perde in un bicchier d’acqua, non concretizza le occasioni del primo tempo ma soprattutto va ko mentalmente dopo il pareggio a sorpresa di Nzola su rigore (intervento ingenuo di Fabian Ruiz). Così, nonostante l’uomo in meno per l’espulsione di Ismajli al 78’, la squadra di Italiano piazza il sorpasso nel finale con il gol di Pobega, nel posto giusto al momento giusto per concretizzare il bel lavoro di Gyasi e Nzola. 1-2 al Maradona , Napoli perde una ghiotta occasione di accorciare sull’Inter, insieme anche alle residue ambizioni da titolo: questa squadra non è ancora guarita e continua a mostrare cali di attenzione piuttosto preoccupanti.

Sassuolo–Genoa, al Mapei Stadium di Reggio Emilia si è concluso col punteggio di 2-1. Gara arbitrata da Fabbri , il Sassuolo di De Zerbi sale a quota 29 punti in classifica, volando momentaneamente al quarto posto.

Boga e il giovane Raspadori permettono al Sassuolo di rialzare la testa, dopo la brutta sconfitta subita nell’ultimo turno contro l’Atalanta. Tutto nel secondo tempo: dopo il palo di Scamacca nella prima frazione, e le occasioni sprecate da Caputo e Djuricic, i neroverdi la sbloccano al 52′ con Boga, cinico nel freddare Perin da posizione defilata con un destro preciso. Il Genoa però è vivo e dieci minuti dopo pareggia con Shomurodov: per l’uzbeko, l’incornata sul cross di Ghiglione vale il secondo gol in campionato. Partita che sembra destinata al pareggio, ma non è d’accordo Raspadori. Entrato da pochi minuti, si fa trovare al posto giusto sul cross morbido messo in mezzo da Boga e spedisce il pallone alle spalle di Perin. Sassuolo momentaneamente al quarto posto a 29 punti, Genoa fermo a 11 al penultimo posto.

Lazio che, dopo aver superato 2-1) anche contro la Fiorentina. Già questa è una notizia, considerando i pochi punti racimolati in casa dalla squadra di Inzaghi. Ma che sofferenza nel finale, con la viola che aveva riaperto la gara. Apre Caicedo, poi raddoppia Immobile . Nel mezzo un paio di chance non sfruttate dalla Lazio e l'infortunio di Ribery. Nel finale qualche errore di troppo rianima la squadra di Prandelli, che riduce lo svantaggio con il rigore di Vlahovic. Non c'è tempo però, per il pari, e la Lazio mantiene l'ottavo posto in classifica, mentre la Fiorentina interrompe la striscia di 4 risultati utili consecutivi. Seconda vittoria casalinga consecutiva per la Lazio che, dopo aver superato il Napoli all'Olimpico, passa anche contro la Fiorentina.