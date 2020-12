Cineteca Milano celebra la Scala proponendo rari filmati in streaming

La Cineteca di Milano celebra il Teatro alla Scala proponendo nella settimana dal 5 all’11 dicembre rari filmati d’archivio in streaming gratuito sulla piattaforma cinetecamilano.it.

Nell’anno in cui, a causa del Covid, il teatro offrirà un gala su Rai 1 al posto della Prima in presenza, la Cineteca programmerà “Scala d’archivio”, una raccolta di immagini progenienti dall’archivio della Cineteca con protagonista il teatro del Piermarini e i grandi artisti che hanno calcato il suo palcoscenico. In particolare, collegandosi al sito, sarà possibile vedere i documentari “La grande Scala” (Sarah Nicora, 2014) che ricostruisce la gloriosa storia del teatro; “La Scala” del prolifico regista teatrale Carlo Cotti, assistente di molte rappresentazioni operistiche e cine-opere firmate da Franco Zeffirelli; “16 agosto 1943: Così muore Milano” (Luciano Arancio, 1985), con preziose immagini dei luoghi simbolo della città di Milano colpiti dai bombardamenti. In programma anche “L’Elisir d’amore” (Mario Costa, 1946), cineopera tratta dall’omonima opera di Gaetano Donizzetti, e “Rapsodia Campari”, pubblicità cinematografica animata firmata da Nino e Toni Pagot, nella quale la città di Milano diviene lo sfondo di una fantasia musicale, con il suo centro nevralgico alla Scala. Gli spettatori potranno anche vedere gratuitamente alcuni importanti servizi del cinegiornale “Ciac cinecronaca” (edito dalla S.E.C.A. di Angelo Rizzoli) dedicati alle prime del Teatro alla Scala di Milano e ad importanti eventi operistici. In questi filmati, tra gli altri, spiccano Franco Corelli alle prove de “Gli Ugonotti” del 1962, e Maria Callas nel 1958.