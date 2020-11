Il commento di Luciano: 8a di serie A

Ben ritrovati amici sportivi, riprendiamo il nostro romanzo preferito dopo la sosta, decisamente propizia, per la nostra nazionale. L’ottava giornata si apre sabato con un Crotone-Lazio che alla luce (scarsa) dei fatti avrebbe avuto, almeno inizialmente, più possibilità di rinvio che di avvio. Le critiche condizioni meteo in Calabria nelle ultime 24 ore, infatti, hanno messo in crisi non solo il territorio con molti allagamenti, ma anche il terreno dello stadio locale ha visto calciatori dibattersi in un autentico acquitrino. Difficoltà quindi per tutti i 22 in campo, ma nonostante questo alla lunga sono emerse le maggiori qualità della Lazio, in vantaggio al 21′ con un tuffo di Immobile, in un contesto assolutamente ideale per certi gesti. Crotone meno incisivo, ma ugualmente in grado di andare più di una volta vicino al pareggio, anche con la complicità di un terreno alquanto infido. Lazio che comunque raddoppia al 58′ con una grande azione di Correa, che evita sulla sinistra un paio di difensori e dal limite dell’area piccola, quasi sulla linea di fondo, riesce a bucare il portiere calabrese in equilibrio precario. Partita virtualmente chiusa, in virtù della chiara incapacità del Crotone di riaprirla, e dell’abilità laziale nel restringere i varchi verso la porta di Strakosha. Quindi 0-2, 3 punti e stanchezza per la Lazio, solo fatica inutile per il Crotone, e tutti negli spogliatoi per gli ultimi 10 minuti di doccia, ma al coperto.

Secondo anticipo, in quel di Cesena l’Atalanta di Gasperini incontra lo Spezia su un terreno molto più accogliente di quello crotonese, ma più ostico certamente per lo Spezia dal punto di vista dell’avversario da affrontare. Partita di grande equilibrio nel primo tempo, sono mancati i gol ma solo per merito dei pali. Il conto è infatti in parità anche sulle occasioni, in particolare quelle capitate rispettivamente a Farias dopo appena 2 minuti dal fischio d’inizio, e la risposta di Zapata al 40′ finita anch’essa sul palo. Stesso copione, più o meno, nella ripresa e il risultato non si schioda anche se potrebbe farlo al 56, quando Gosens piazza nell’angolo della porta di Provedel un pallone toccato di testa da Zapata, su cross di Toloi. Gol prima assegnato ma l’intervento del VAR invita l’arbitro a rivedere la decisione, a causa di un lieve fuorigioco di Zapata al momento del tocco. Il risultato rimane quindi in parità fino al termine nonostante il forcing finale atalantino, con un miracoloso intervento del portiere spezzino che da terra salva su Gosens, e 2 grosse occasioni che però Pasalic spreca all’87’ e 89′. A bocca asciutta stavolta i bergamaschi, che restano in sesta posizione salendo a 14 punti, mentre lo Spezia sale a 9.

Terzo ed ultimo appuntamento del sabato, a Torino la Juventus incontra il Cagliari, che inizia la partita in modo gagliardo e bianconeri che sembrano inizialmente inquadrare la disposizione avversaria in campo per studiarne la vulnerabilità. La squadra sarda sembra reggere il ritmo, anche se al 12′ subisce un gol da Bernardeschi che però viene rilevato in fuorigioco. Il gol valido però arriva al 38′, indovinate da chi…: azione combinata Bernardeschi-Morata, appoggio in area per CR7 che controlla, si accentra e con grande rapidità coglie l’angolo alla sinistra di Cragno, che può solo raccogliere il pallone nel sacco. Ma Ronaldo non perde tempo a specchiarsi e appena 4 minuti dopo chiude la partita con la sua doppietta su azione da corner, sponda di Demiral e al volo la rimette dentro. 2-0 e buonanotte, il Cagliari cerca orgogliosamente almeno un gol e ci riuscirebbe se al 68′ Marin non fosse beccato in fuorigioco sulla deviazione di testa di Klavan, che beffa Buffon sulla sua destra. Gol annullato, il Cagliari l’avrebbe meritato ampiamente ma deve rassegnarsi alla supremazia tecnica della Juventus, ed alla inesauribile fame di gol di un alieno 35enne, dal quale scaturiscono spesso vittorie e punti anche quando qualcuno lo giudica in scarsa vena. Un puntello su cui appoggia buona parte del potenziale offensivo della squadra di Pirlo, senza tuttavia dimenticare “gregari” del calibro di Morata, Dybala e Bernardeschi.