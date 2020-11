Vaccini antinfluenzali: tendone in piazza Duomo, fino a 700 dosi a settimana per over 65

Un maxi tendone della protezione civile è stato montato in piazza Duomo per somministrare il vaccino antinfluenzale alle persone over 65, con l’obiettivo di vaccinare circa 700 persone a settimana. La struttura è stata montata nelle scorse ore e sarà operativa da venerdì prossimo, per iniziativa della Protezione civile del Comune di Milano.

Oltre al parcheggio di Trenno, attivato nei giorni scorsi e dedicato ai tamponi rapidi per il mondo della scuola, e la Cattedrale della Fabbrica del Vapore, per le vaccinazioni di donne incinta e bambini, da domani diventerà operativa anche la struttura della Protezione civile in piazza Duomo dove riceveranno il vaccino antinfluenzale le persone con più di 65 anni d’età, che abbiano prenotato attraverso i canali della Regione.

Grazie alla collaborazione con ASST Nord Milano e ATS Milano Città Metropolitana, si punterà a vaccinare circa 700 persone alla settimana con slot di dieci minuti dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 16, e la domenica, dalle 10 alle 13.