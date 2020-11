Cagnolati (FI): Municipio 3 – Occupazione abusiva Via Siusi 12 – Rischio Sicurezza ed Igienico sanitario

A seguito dell’occupazione abusiva dell’edificio “San Carlo” in Via Siusi 12 , a Milano, il consigliere Marco Cagnolati, facendosi portavoce della preoccupazione dei residenti della zona, ha presentato un’interrogazione a Palazzo Marino e a tutte le autorità di pubblica sicurezza competenti.

Premesso e considerato che:

Da circa 20 giorni è stato occupato da ignoti con il supporto di individui legati ad alcuni centri sociali della nostra città un edificio privato in Via Siusi facente riferimento al gruppo industriale San Carlo

I residenti della zona, preoccupati, si sono subito mobilitati e sono stati inviati sia dal sottoscritto che direttamente dai cittadini esposti e richieste di intervento

La proprietà informata di quanto accaduto sta agendo tramite il proprio ufficio legale al fine di ristabilire ordine e legalità all’interno della struttura

In questo periodo di Emergenza Covid desta particolare preoccupazione il fatto che un intero edificio sia stato occupato, che le norme anti covid vengano rispettate al fine di evitare la possibile nascita e propagazione di eventuali focolai

È inoltre necessario che le persone presenti siano correttamente identificate (es. rischio di infiltrazione di clandestini, persone entrate illegalmente sul territorio) sembrerebbe che gli occupanti siano persone straniere e sprovviste di documenti (alla luce dei recenti fatti di cronaca nera/terrorismo avvenuti a Nizza si imporrebbe un rigoroso controllo ed identificazione degli stessi)

E’ necessario che vengano attivate le apposite risorse ed i rispettivi nuclei appartenenti ai Servizi Sociali del Comune di Milano al fine di assistere chi ne avesse titolo e mettere in sicurezza l’intera area

Nonostante i recenti DPCM COVID sono state pubblicizzate attività all’interno dello stabile occupato, per esempio oltre che riunioni ora si parla di lezioni/corsi come da volantino allegato dal giorno 16/11/2020 in totale violazione delle attuali norme legate al divieto di assembramento/dpcm

In questo periodo si chiudono scuole, negozi, ristoranti, si proibiscono corsi in presenza e poi sembrerebbe si tolleri un’occupazione e addirittura l’organizzazione di attività attualmente vietate, senza alcun rispetto/controllo relativo alla situazione COVID

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione per quanto di competenza:

1. Che si attuino tutte le misure ritenute opportune per identificare gli occupanti abusivi all’interno della struttura di cui in oggetto

2. Si verifichi lo stato di salute/sanitario alla luce dell’Emergenza COVID in modo tale da scongiurare eventuali epidemie

3. Si attivino i competenti nuclei dei Servizi Sociali del Comune di Milano in modo tale da dare supporto a chi ne avesse diritto procedendo all’identificazione ed eventuale espulsione di chi non avesse titolo per soggiornare nel nostro paese

4. Si provveda alla messa in sicurezza dell’edificio, nonché allo sgombero sulla base di quanto

richiesto ed avanzato dalla proprietà dell’edificio stesso

5. Si relazioni in forma scritta in merito alle iniziative che si intenderanno intraprendere per ripristinare ordine, legalità ed evitare che ci possano essere serie conseguenze di tipo Sanitario o legate a Sicurezza ed ordine pubblico