Gli splendidi video vincitori del concorso della Regione ‘Ciak #inLombardia’

Il Belvedere di Palazzo Lombardia ha fatto da cornice alle premiazioni di ‘Ciak inLombardia’, il bando che ha selezionato progetti fotografici e audiovisivi con l’obiettivo di far conoscere nuove location lombarde adatte al cinema, alla televisione, alla fiction e alla pubblicità. La misura, voluta dall’assessorato al Turismo, marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, ha premiato 5elaborati fotografici ed altrettanti audiovisivi.

“Una vera e propria serata da Oscar – ha sottolineato l’assessore a Lara Magoni – con video e immagini suggestive per promuovere la nostra Lombardia. Sono davvero felice che tanti giovani abbiano partecipato alla nostra iniziativa, valorizzandole bellezze uniche di una terra votata al cine turismo. Scatti e ciak che contribuiranno a promuovere la Lombardia a livello nazionale ed internazionale”.

“L’elevato numero di video che sono pervenuti dimostra come ci sia tanta voglia di raccontare la Lombardia e le sue bellezze. In un periodo particolarmente difficile, i giovani, grazie alle loro creazioni, possono diventare gli ambasciatori di una terra che ha tanto da offrire e che merita di essere scoperta per le sue eccellenze che spaziano in ogni campo e ambito. Attraverso i video dei ragazzi è possibile conoscere nuove destinazioni e vivere esperienze uniche, scoprire luoghi meravigliosi e sorprendenti e, perché no, sognare nuove mete di viaggio. Il successo della seconda edizione di ‘Ciak #inLombardia’ è il segnale tangibile della voglia di ripartire, di voltare pagina e tornare ad emozionarsi per un paesaggio, un’opera d’arte, un panorama mozzafiato”.

Il bando ha avuto un finanziamento di 16.000 euro. Ai primi classificati sono stati riconosciuti premi da: 1° classificato – 5.000 euro lordi; 2° classificato – 4.000 euro lordi; 3° classificato – 3.000 euro lordi.

Inoltre, due riconoscimenti speciali sono andati a – Lombardia Out of Season, per il video che meglio promuove luoghi, destinazioni ed esperienze da vivere e visitare fuori stagione: 2.000 euro lordi; E Montagna in Libertà, per il video che meglio promuove la montagna come destinazione ideale in grado di assicurare libertà di movimento in sicurezza: 2.000 euro lordi.

Questi sono gli splendidi video vincitori del concorso della Regione ‘Ciak #inLombardia’:

Il primo classificato

Il primo premio da 5.000 euro è andato al milanese Alessandro Panzeri con ‘#Lombardystartsagain’, con immagini suggestive di località come Milano, Mandello del Lario, Madesimo, Lecco e Valbondione. Il secondo classificato Il secondo posto è di Lorenzo Urbani, bergamasco, che col titolo ‘Vieni?’ invita a visitare e scoprire le bellezze della Lombardia dal Vigneto Ca’ del Bosco a Erbusco, nel Bresciano, al Lago e la città di Como; in provincia di Bergamo, il Porto di Sarnico, la Valle di Astino, il Battistero della Cappella Colleoni, la Funicolare San Vigilio nella Città Alta di Bergamo. E ancora: il Castello dell’Innominato a Vercurago, nel Lecchese, il Santuario del Sacro Monte di Varese e il Museo del Violino a Cremona. Il terzo classificato Il terzo premio, con 3.000 euro, va ad Alessandro Valenti di Ello, in provincia di Lecco. Il suo video si intitola ‘Lombardia – le sue genti, i suoi paesaggi’ ed è stato girato in Alta Valsassina, all’Alpe Giumello. Premi speciali La categoria ‘Lombardia Out of Season’ ha premiato Christian Rizzi di Ponte di Legno, in provincia di Brescia, per il video ‘Suggestioni estive montane’. Girato in Alta Valle Camonica, tra Ponte di Legno, il Passo del Gavia, i laghi di Ercavallo e il borgo di Case di viso, il progetto audiovisivo esprime in maniera efficace le opportunità ed esperienze da vivere in montagna nella stagione estiva. Per finire, il premio speciale ‘Montagna in Libertà’ va a Matteo Pozzoni di Cernusco Lombardone, nel Lecchese, per il video intitolato ‘Lombardia al Volo’, realizzato tra Castione della Presolana, nella Bergamasca, Esino Lario, le Cascate del Cenghen e Porta di Prada in provincia di Lecco, : Pellio Intelvi nel Comasco, la Val di Mello e Madesimo a Sondrio.