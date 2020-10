Coronavirus, 1.607 i casi a Milano, 8.960 in Lombardia. Da domenica positivi ospitati anche all’Hotel Astoria

Sono stati 3.979 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 1.607 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 8.960 di cui 356 ‘debolmente positivi’ e 59 a seguito di test sierologico, a fronte di 46.892 tamponi effettuati per un rapporto del 17,1%. Si sono registrati 48 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da giovedì sono 1.567, mentre le persone in terapia intensiva sono 370, (+25). Sono 3.698 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva (+ 343). Da inizio pandemia sono stati eseguiti 2.897.835 tamponi.

“A Milano da domenica un hotel della città inizierà ad ospitare persone positive al covid che devono stare in isolamento e che non hanno la possibilità di farlo a casa loro. Si tratta dell’Hotel Astoria in viale Murillo 9 che si aggiunge alla struttura del quartiere Adriano, nata come Rsa ma momentaneamente prestata all’emergenza, che accoglierà positivi dalla prossima settimana”. Lo ha comunicato il direttore generale di Ats Milano Walter Bergamaschi intervenendo ieri nel corso della commissione comunale convocata in streaming per fare il punto sulla situazione del Covid a Milano. “Stiamo individuando strutture di isolamento alberghiere destinate a chi non può rimanere a domicilio e abbiamo effettuato bandi di gara. All’hotel Astoria potranno essere ospitati fino a 70 pazienti positivi. – ha spiegato Bergamaschi – Si aggiunge quindi alla Rsa del quartiere Adriano che ha 70 stanze disponibile, oltre alla struttura di Linate che però è vicina alla saturazione”, ha concluso Bergamaschi.