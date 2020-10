Il vergognoso post del capogruppo del pd in #Municipio1, che è anche il Vicepresidente della commissione Cultura

In che mani siamo con la sinistra…

Dire che “la vetrina di Gucci a Torino non è carino che venga presa a sassate”, è come dire che la violenza non è carina. E questo solo perché la violenza in questo caso è dei “poveri” e le vetrine dei vari Gucci sono dei “ricchi”. È assurda e pericolosa demagogia! Approfittare di questa maledetta pandemia che non ha colori politici e mettere addosso al covid 19 il proprio colore politico è ancora più pericoloso. “..beh ma tanto le vetrine si rimettono..” assurdo! La vera povertà sta’ proprio in queste parole, in questi soliti concetti di classe che vengono allo scoperto ogni qualvolta l’opportunità sinistrorsa ne fa un’arma “sociale”!

Rosa Pozzani (FI) Vicepresidente Consiglio di Municipio 4 e Presidente Commissione “Alessandrini e C. A. T.”

