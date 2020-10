La Caporetto di Granelli: meno spostamenti e più traffico

Ieri è stata una Caporetto per il traffico cittadino, nonostante che la riesplosione del Covid abbia tenuto molti in smartworking. E dunque ieri circolavano molte meno persone del periodo pre Covid.

Si sono sommate più cause. Prima lo sciopero del trasporto pubblico che peraltro è stato un flop, nel senso che la metropolitana e sempre andata.

L’Assessore Granelli, con le sue mancate risposte ai lavoratori, sta scatenando la conflittualità sindacale in ATM. Ieri hanno scioperato pochi CUB, ma anche i confederali hanno dichiarato lo stato di agitazione e potrebbero scioperare presto.

Quindi avendo molti optato per l’auto si sono formate code infinite. Soprattutto in quegli assi di scorrimento che un tempo erano a doppia corsia e oggi, grazie alle ciclabili volute da Sala, sono ristretti: Via Fatebenefratelli, Viale Legioni Romane, Viale Monza sono state sempre congestionate. Peraltro, come è risaputo, la stagione invernale non consente nemmeno un minimo utilizzo di bici e monopattini, che però hanno monopolizzato spazi e investimenti delle politiche post Covid del Comune.

Per di più si è aperta una voragine in Corso Concordia per la solita incuria di strade e fognature. E il traffico di quella direttiva e stato deviato.

I milanesi hanno diritto a muoversi senza intoppi e a decidere come muoversi. Ma questo non interessa una Giunta che vuole solo rieducare tutti in maniera forzosa.