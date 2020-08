Coronavirus: 81 positivi a Milano, 316 in Lombardia al 65% da rientri.

Nella giornata di ieri si sono riscontrati 133 casi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, fra questi 81 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono stati 316 di cui 42 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico a fronte di 19.721 tamponi effettuati. Si sono registrati tre nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da giovedì sono stati 84, le persone in terapia intensiva sono 17, (+3) e 172 (-1) i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1. 555.403 tamponi.

“In Lombardia – ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, in merito ai dati sull’andamento del Covid in Lombardia – abbiamo sfiorato i 20.000 mila tamponi effettuati (19.721). Una cifra record, che porta il totale complessivo a quota 1.555.403 analisi molecolari. Questo dato evidenzia l’immenso lavoro di screening e di sorveglianza che Regione Lombardia sta svolgendo attraverso la rete territoriale. Oltre all’azione fondamentale dei nostri operatori sanitari negli aeroporti, la risposta del sistema Lombardo garantisce interventi tempestivi anche per le autosegnalazioni alle ATS da parte dei cittadini che rientrano dall’estero. Anche oggi (ieri ndr), il 65% delle 316 positività riscontrate riguarda proprio chi torna dalle vacanze.