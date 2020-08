Il Meeting di Rimini a Milano

Quest’anno puoi seguire il Meeting di Rimini Special Edition 2020 anche a Milano! Il Centro Culturale di Milano, l’associazione Cross Point, il Municipio 4 e 5, danno vita a tre punti di incontro in città: l’Auditorium San Paolo (zona Buonarroti), il Polo Ferrara (zona Corvetto), la Sala Parrocchiale San Barnaba (zona Gratosoglio). In questi luoghi offriamo l’ascolto, la visione del Meeting e l’incontro con quanti della città desiderano scoprire e seguire gli eventi della manifestazione che sarà aperta da Mario Draghi. “Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime” è il tema del Meeting, un pensiero, caro a don Giussani, che proviene dal libro “Dio alla ricerca dell’uomo” del filosofo Abraham Heschel, ebreo polacco. Il Meeting di Rimini è uno dei primi grandi eventi dopo il lockdown, un’occasione per ripensare il Paese e condividere testimonianze, avvenimenti e giudizi su quanto abbiamo vissuto. La manifestazione si svolgerà al Palacongressi di Rimini -sarà possibile partecipare dal vivo- dal 18 al 23 agosto. In quei giorni a Milano potrai seguire con noi gli eventi culturali, i personaggi, i dibattiti proiettati su grande schermo e introdotti dal vivo, stare insieme con noi nei diversi momenti di convivenza che accompagnano la visione. Ringraziamo gli enti e tutte le persone che hanno ideato questa occasione, i Municipi di Milano 4 e 5, San Paolo Editore per la disponibilità dell’Auditorium, la Parrocchia di San Barnaba del quartiere Gratosoglio.

