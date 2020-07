Marco Cagnolati (Municipio 3): mancanza di sicurezza e degrado giardini via Boves

A Milano i Municipi (almeno il 3) e l’Amministrazione Comunale proprio non sembrano funzionare per il meglio…

Oggi mi sono recato in Via Boves e così a più di un anno e 5 mesi di distanza ho potuto constatare come il Consiglio di Municipio 3 non abbia trovato il tempo di discutere la mozione che ho presentato in merito alla chiusura notturna dei giardini (in particolare del campo di basket che viene utilizzato anche a notte inoltrata – soprattutto durante i mesi estivi – rendendo impossibile riposare tranquillamente per chi risiede all’interno degli stabili circostanti l’area gioco)

Il Consiglio, i vari Presidenti e le Commissioni sono state così impegnate che non hanno neppure valutato o dato una risposta ad un documento che è all’Ordine del giorno da Febbraio 2019 , né hanno ritenuto di effettuare interventi nel tempo che è intercorso dalla presentazione ad oggi

Lo stesso documento inviato al Sindaco ed agli Assessori competenti del Comune centrale non ha avuto alcun riscontro…

Se i Municipi funzionano in questo modo allora sarebbe meglio chiuderli, mentre per quanto riguarda il Sindaco e gli Assessori penso probabilmente non giudichino questa questione “degna” di ricevere riscontro considerato il fatto che sono passati 1 anno e 5 mesi e nulla di quanto richiesto è stato realizzato

Se ne ricorderanno sicuramente i cittadini che continueranno a combattere come il sottoscritto che di certo su questa questione non intende mollare

…Il documento è all’ordine del giorno come quinto punto, e l’avviso di convocazione è del 23 Luglio, più di un anno e 5 mesi e probabilmente non sarà discusso che a fine Settembre e intanto NESSUN INTERVENTO O NESSUNA RISPOSTA E’ STATA FORNITA !!!!

Non oso pensare al punto numero 40, probabilmente, anzi sicuramente verrà discusso fra 1 o 2 anni

Trovo tutto questo vergognoso ! L’amministrazione ritengo debba prendersi le proprie responsabilità e AVERE IL CORAGGIO DI RISPONDERE ALLA RICHIESTE DI CITTADINI,

Continuerò a sollecitare e combattere su questo punto, vi prego di tenermi informato, appena avrò riscontro sarà mia cura fornirlo tempestivamente

A furia di battere anche i muri più solidi crollano e fra poco ci saranno le elezioni….. Possibile che l’amministrazione diventi più ricettiva? Beh il tempo delle prese in giro è finito !!!

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano