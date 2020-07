Il commento di Luciano: 34a di serie A

Buon Lunedì amici sportivi, sempre al galoppo la serie A, ad iniziare dall’anticipo di Sabato tra Verona e Atalanta. Partita combattuta e gradevole, grazie a due squadre che si sono affrontate con grande vigore atletico e senza esclusione di colpi (per lo più leciti…). E stavolta è l’Atalanta a trovare lo scoglio inaspettatamente più arduo del previsto da superare, infatti non le riesce non solo la goleada abituale, ma nemmeno la conquista dei 3 punti, e deve metterne in cascina uno soltanto senza nemmeno recriminare. Il Verona, onore alla squadra ed al tecnico, ha saputo opporsi con efficacia, e l’Atalanta ora deve guardare la classifica e tenere a bada Lazio e Inter.

Le altre 2 partite della serata di Sabato, Cagliari– Sassuolo e Milan–Bologna, vedono il pareggio del Cagliari che, seppure in inferiorità numerica per l’intera ripresa, riesce a non soccombere anche grazie agli emiliani spreconi e troppo indulgenti sotto porta, contrariamente a quanto era parso nella pregevole prestazione contro la Juventus.

Milan e Bologna a S.Siro è un match che i rossoneri sembrano intenzionati a far proprio da subito, grazie ad un maggior dinamismo e determinazione. In anticipo su molti palloni, rubano campo al Bologna con buona continuità e vanno in doppio vantaggio con Calhanoglu quando è la mezz’ora, dopo il gol di Saelemaekers al 10′. Ma il Bologna non getta la spugna e nel finale del primo tempo trova con il giapponese Tomyiasu un gol capolavoro che accorcia le distanze e riapre la partita, solo teoricamente. Il Milan si ripresenta in campo ancora compatto e reattivo, e la sua azione in area risulta incisiva tanto da produrre ancora tre gol prima della mezz’ora, chiudendo virtualmente i conti. Ma non nel punteggio, che in pieno recupero viene arrotondato alla classica “cinquina”. Un bel Milan, giustamente in piena corsa per un quinto posto che contenderà alla Roma, frenata sul pari Domenica sera con l’Inter.

E siamo alla sestina domenicale, dalla quale è esclusa la Juventus che incontra Lunedi sera la Lazio.

Intanto, tra le pericolanti fa da cecchino il Brescia, che vincendo con la Spal condanna matematicamente i ferraresi alla serie B. Il Genoa batte il Lecce e lo supera di un punto in classifica, portandosi al quart’ultimo posto. Ormai in quota salvezza matematica la Fiorentina, che batte il Torino e vanta ora 13 punti sul Lecce terz’ultimo, a 4 giornate dal termine. Vince di misura il Napoli sull’Udinese, strappando sul filo di lana i 3 punti grazie a Politano, in gol al 95′. Ormai virtualmente fuori pericolo Sampdoria e Parma, con gli emiliani che pur sconfitti proprio a Firenze hanno necessità di un solo punto per scacciare definitivamente lo spettro della retrocessione.

Chiudono la serie Roma e Inter, che alla fine di una partita piuttosto brutta, si dividono la posta con qualche polemica su possibili rigori non visti. In vantaggio l’Inter al 15′ dopo un inizio stentato in cui per oltre 10 minuti non è mai arrivata nei pressi dell’area romanista, e Roma vicina al vantaggio con una deviazione di testa di Mancini su corner, dopo un’uscita a vuoto di Handanovic, ma il gioco non è esaltante da una parte né dall’altra. Occasioni scarse, ma i giallorossi agguantano il fortunoso pareggio alla fine del primo tempo, con un pallone (che forse sarebbe uscito sul fondo) deviato da De Vrji alle spalle di Handanovic. Nel secondo tempo la solfa non cambia, ma la Roma prevale sul centrocampo molle dell’Inter e al 12′ va nuovamente in vantaggio, anche stavolta con la combinazione favorevole di qualche rimpallo tra un difensore nerazzurro e Dzeko, che sfrutta Mkhitarian da due passi. La partita sembra chiudersi perché l’Inter, nonostante l’ingresso in campo di Lukaku, D’Ambrosio e Biraghi, non riesce a rendersi pericolosa dalle parti della porta romanista. Però riagguanta il pari alla fine grazie ad un rigore per fallo su Moses, che si becca un calcione sul ginocchio da Spinazzola, in piena area. Batte Lukaku e pareggia, ma è un risultato che non soddisfa nessuna delle 2 squadre.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime ultime 4 giornate, comunque campionato interessante anche grazie a… un virus! Arrivederci a Martedì per un commento sull’ultima partita in posticipo della giornata, Lazio-Juventus di Lunedì 20 Luglio.

Risultati 34a giornata – 18,19,20 Luglio

Verona-Atalanta 1-1 – 50’Zapata (A), 59’Pessina (V)

Cagliari-Sassuolo 1-1 – 18’Caputo (S), 63’João Pedro (C)

Milan-Bologna 5-1 – 10’Saelemaekers (M), 24’Calhanoglu (M), 43’Tomiyasu (B), 49’Bennacer (M), 57’Rebic (M), 90’Calabria (M)

Parma-Sampdoria 2-3 – 18’Gervinho (P), 41′ Bereszynski (P,aut.), 48’Chabot (S), 69’Quagliarella (S), 78′ Bonazzoli (S).

Brescia-Spal 2-1 – 42′ Dabo, 69′, 93′ Zmrhal

Fiorentina-Torino 2-0 – 1′ Lyanco aut., 75′ Cutrone

Genoa-Lecce 2-1 – 7′ Sanabria (G), 60′ Mancosu (L),81′ Gabriel (L,aut.)

Napoli-Udinese 2-1 – 22′ De Paul; 31′ Milik, 95′ Politano

Roma-Inter 2-2 – 15′ De Vrij (I), 45’+1 Spinazzola (R), 57’Mkhitaryan (R), 88′ Lukaku (I,rig.)