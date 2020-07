0/6: LI ABBIAMO DIMENTICATI?

Al sindaco di Milano Beppe Sala,

Al Comune di Milano,

In queste settimane di smarrimento sociale e culturale pandemico, le mamme e i papà di Milano cercano punti fermi per ripartire e far ripartire le loro famiglie e la loro città. Milano mostra di voler rinascere ma, come il Governo del Paese, investe su tutto tranne che sulla scuola.

Siamo ormai a metà luglio e non abbiamo certezze su quello che succederà a settembre sulla riapertura dei nidi e delle scuole materne.

Chiediamo con questa lettera aperta che le autorità civili si assumano questa responsabilità da troppo tempo procrastinata e che vengano al più presto date indicazioni e trovate soluzioni per accogliere nelle scuole pubbliche, statali e paritarie, tutti i nostri bambini per un anno scolastico in presenza e in sicurezza.

Chiediamo proposte concrete. Chiediamo numeri e posti certi, sblocco delle graduatorie, sinergie con tutte le realtà che possono ospitare i bambini, per non lasciare nessuno fuori. Si investe sulle piste ciclabili, si prolungano le aperture delle piscine, ma non si trovano risorse per allargare un asilo nido?

La scuola non è un parcheggio per minorenni, ma ben altro: vogliamo riaffermare la bellezza della proposta educativa plurale che contraddistingue la nostra città: non dimenticate tutte quelle realtà educative private che sono al collasso economico e che, se sostenute, possono continuare ad affiancare il Comune nella proposta educativa. Date loro spazi comunali, date loro sgravi fiscali, aumentate le convenzioni: le possibilità sono infinite.

Le autorità civili devono poter assicurare questa pluralità dando segni concreti e tangibili di ripartenza. Investire sull’educazione è investire sul presente e sul futuro.

Investite anche sulle famiglie: aumentate gli sgravi fiscali, create nuovi bonus.

Lo ammettiamo candidamente: senza scuola noi genitori non riusciamo a lavorare. Non possiamo aspettare agosto o, peggio, settembre, per poter sapere come muoverci con i nostri bambini e, nell’imbarazzo, anche con i nostri datori di lavoro. Chi userà una pista ciclabile nuova, se dovremo rimanere in casa coi nostri figli?

Se infine mancassero davvero posti per tutti i bambini, chiediamo che le autorità sostengano quelle famiglie che saranno riuscite a trovare soluzioni-tampone alternative alla scuola in presenza.

Primi firmatari:

Annachiara Lodi

Bruno Chezzi Firmo

Francesco Felice Pompele

Elvira Stefania Cannizzo

Cristina Bonardi

Francesca De Pascale

Camilla Ceriani

Beatrice Tagliatesta

Francesca Zurlo

Chiara Giannitrapani

Anna Rodriguez

Ilaria Gorla

Breandan O’Donnell

Francesca Bruschi

Eleonora Grosso

Michelle Rebecchi

Adriana Condarelli

Laura Comunello

Anna Bernini

Marta Moretti

Annalisa Cirillo

Francesco Bargi

Cristina Danese

Magdalena Campeanu

Giulia Scicchitano

Cristina Roverselli

Silvana Brambilla

Barbara Faccio

Simona Francolino

Claudia Brambilla

Paola Musicò

Stefano Leotta

Madalina Elena Olaru

Maura Fabio

Giada Ragone

Alessandra Besana

Gaia Petoletti

Gabriela Brasca

Elena Recce

Giulia Elisei

Giulia Riva

Chiara Brasca

Pietro Sincich

Federica Brignoli

Gloria Gelain

Maria Raffaella Laviletta

Elisabetta Aresi

Pietro Scaldaferri

Claudia Cianci

Mauro Chiriatti

Aurora Tagliaferri

Maria Raffaella Accogli

Chiara Merico

Chiara Massidda

Valentina Meli

Lorena Randazzo

Dario Randazzo

Laura Grisai

Chiara Mauri

Chiara Ponti

Iaria Ianira

Michaela Bollazzi

Claudia Stracchi

Barbara Barbarani

Stefano Pillitteri

Andrea Bellini

Cesarina Moro

Silvano Barbarini

Monia Trentarossi

Chiara Brentan

Gino Petrigni

Valentina Conocchiella

Valentina Garavaglia

Maria Chiara Papillo

Giovanna Di Vincenzo

Sabrina Traettino

Laura Paroni

Manuela Melato

Carlotta Mascherpa

Michela Acconcia

Alemka Lacevic

Pinuccia Galletta

Chiara Corrada

Eleonora Mariani

Lidia Stanzione

Chiara Spinelli

Francesca Fiore

Arianna Bertolani

Arianna Giambelli

Roberto Gavioli

Parisa Golestaneh

Francesco Pellegrini

Alice Agus

Ramona Lasala

Nunzia Capuano

Maria Aliprandi

Arianna Giambelli

Chiara Dallemule

Mirko Glave

Caterina Vodret

Francesca Gironi

Elena Lupi

Angela De Marco

Patrizia Radaelli

Valentina Pedone

Riccardo Villa

Chiara Levi

Rita Duranti

Martina Brusa

Matteo Biscaglia

Chiara Villa

Silvia Belluzzi

Valentina Asuni

Valeria Lobbia

Benedetta Agus

Alice Angelotti

Barbara Utili

Enrico Di Francesco

Federica Schwendimann

Paola Gerla

Debora Roca

Benedetta Agus

Clara Dibenedetto

Stefania Casu

Francesca Pischiutta

Cristina Pierro

Caterina Sciariada

Michela Sommaruga

Tiziana Di Censi

Mariachiara Rossi

Elisa Maserati

Alessia Tonani

Roberta Tellini

Milena Violante

Giulia Ravera

Patrizia Bandiera

Valentina Lattuada

Deborah Ferrara

Daniela Fenizia

Raffaella Cristofaro

Giovanna De Santis

Paola Cellamare

Elisa Bressan

Nicola Troiano

Silvia Ruta

Erwan Poulain

Alessandro Tortorici

Dejanira Besana

Michela Maxia

Joniana Vojkollari

Valentina Spera

Chiara Giuiusa

Gioia Bertani

Martina Berner

Filomena D’Agostino

Michaela Bollazzi

Alice Marchetti

Serenella Spasciani Staffini

Elisa Cremon

Alice Monti

Laura Elia

Francesca Monticelli

Camilla Calderone

Antonietta Cappello

Paola Ruggeri

Miglena Stoyanova

Laura Coppola

Denise Pietrino

Valeria Iato

Giulia Taurino

Stefania Zannini

Sofia Pagnoni

Angelita Valenti

Marta Brossa

Annamaria Lenzo

Cinzia Angileri

Anna Chiara Giorgetti

Teresa Pascucci

Manuela Buzzella

Ester Azzinari

Valentina Riccardi

Lucia Notaro

Viviamo Chirico

Francesca Mattei

Michela Dell’Atti

Paola Zangani

Valentina Ardesi

Silvia Plantanida

Adriana Anastasio

Francesca Nava

Rita Duranti

Raffaella Fermanelli

Paola Senesi

Giusy Antignani

Marisa Ranaldo

Isabella Lavezzari

Elena Casagrande

Martina Dossena

Patrizia Radaelli

Selene Raffaglio

Arianna Giambelli

Ramona Lasala

Linda Nayeli Ornelas

Federica Galli

Erica Lazzari

Barbara Colona

Stefania Mulé

Valeria Bruno

Giulietta Lucernari

Elena D’Adda

Jessica Colombo

Cristina Massaccesi

Mariangela Gobbi

Laura Paroni

Myriam De Marinis

Pietro Della Lucia

Alice Vercesi

Tiziana Vanoni

Paola Scacciante

Alberto Macchi

Ester Baia

Martino Miani

Giacomo Forti

Martino Zanzi

Veronica Comelli

Teresa Tucci

Leonardo Manfrini

Francesca Mortaro

Andrea Bianchi

Cristina Mazza Ricci

Paolo Vergani

Francesco Vagni

Isabella Forestieri

Paolo Caccialanza

Valentina Pellecchi

Maria Luisa Corona

Chiara Brentan

Silvia Cicerone

Federica Binfaré

Mauro Chiriatti

Claudia Cianci

Laura Comunello