Segnalazione da “I giardini Montanelli”: da tre anni ponticello d’ingresso pericoloso

Hanno vinto i cialtroni! Questa “puntata” è semplice da capire anche per un bimbo di tre anni, ma purtroppo non da una giunta della stessa età. Questa è la situazione: diversi mesi fa abbiamo segnalato lo stato precario in cui versa il ponticello che si vede in queste foto; ancora prima, 3 anni fa, abbiamo fatto presente che questa struttura non era stata progettata per il transito continuo dei mezzi pesanti e quindi abbiamo suggerito di inibirne il transito. Questo passaggio, infatti, viene utilizzato quotidianamente anche dai furgoni che, col pretesto di rifornire gli esercizi commerciali, i musei e l’asilo, eludono i pedaggi dell’area C e che da furbi attraversano i Giardini senza averne il permesso. Abbiamo da tempo consigliato la chiusura di questo ingresso ai mezzi a motore. Niente però è cambiato e come risultato c’è il cedimento di quella parte di appoggio del ponte e di conseguenza della stabilità delle piante secolari che hanno lì le loro radici. Il primo provvedimento da adottare è l’immediata chiusura del passaggio ai mezzi a motore tramite dei panettoni di cemento, poi tutto il resto è risolvibile. Questo lo capisce anche un bimbo di 3 anni, ma non un idiota. Questo è l’ennesimo non intervento umano ai Giardini Montanelli che li sta danneggiando.

Agiamo Amici Giardini Pubblici Montanelli