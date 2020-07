Il comune di Milano mette all’asta 5 dei suoi beni

Ieri pomeriggio palazzo Marino ha emesso una nota ufficiale con cui comunica che “saranno presto pubblicati i bandi per la vendita di cinque beni di proprietà del Demanio”.

Andranno infatti all’asta “un immobile, un fabbricato, due terreni e un box” tra Milano, Peschiera Borromeo e Monza e “per i quali sarà indetta un’asta pubblica in lotti separati, che premierà le offerte economicamente più vantaggiose”.

L’asta, che è prevista per l’8 ottobre 2020, fa parte delle “attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano”,

Il prezzo principe della vendita è un immobile che si trova al civico 22 di corso Vercelli, un edificio “di inizio secolo scorso, composta da tre corpi di fabbrica collegati tra loro, per 2.870 mq”. La base d’asta è di 10.048.500,00 euro. “Attualmente – spiega palazzo Marino – l’immobile è utilizzato dalla ‘Fondazione Giovanni ed Irene Cova’ come centro di formazione con contratto di locazione che scade nel 2024. L’attuale conduttore avrà diritto di prelazione sulla maggiore offerta economica ma dovrà partecipare alla gara. In caso non partecipasse alla gara, avrà diritto di proseguire le attività con il contratto d’affitto fino alla data di scadenza”.

Altro immobile all’asta è un “complesso immobiliare composto da un capannone ad uso rimessa e un fabbricato ad uso uffici di via Novara 75”, la cui base di partenza è 715mila euro, il motivo è “la cessione del diritto di superficie di 30 anni”,

Altri tre beni, con prezzi più raggiungibili, sono: via Buonarroti 153, a Monza, di 1.160 mq per 86.588 euro; un’area nel Comune di Peschiera Borromeo di 640 mq per 16mila euro e un box da 15mila euro in viale Bligny 23/A, a Milano.