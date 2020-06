Causa pandemia chiudono i battenti il Circolo Ohibò e il Bobino, due storici locali milanesi

Duro colpo alla movida milanese. Il Circolo Ohibò e il Bobino, due storici locali milanesi, chiuderanno perché colpiti dalle conseguenze economiche legate al coronavirus. Sono stati gli staff dei due locali a rendere nota la notizia sulle rispettive pagine Facebook, tra la costernazione dei numerosissimi clienti affezionati.

«Con infinita tristezza dobbiamo annunciarvi che il nostro amato circolo è costretto a chiudere i battenti – si legge nel post – L’emergenza sanitaria ci ha piegato. Abbiamo provato in tutti i modi a resistere, ma per noi che siamo un’associazione no profit, nonostante il canone d’affitto agevolato, è stato impossibile sopravvivere senza entrate e rialzarci».