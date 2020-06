Coronavirus: 142 i nuovi casi positivi in Lombardia (29 a Milano città). Rapporto contagi/tamponi dell’ 1,04%

In Lombardia il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati è stato ieri del 1,04% (rispetto all’2,1% di venerdì.

I nuovi casi positivi sono risultati 142 su 13.696 tamponi eseguiti, venerdì era di 402 contagi su 19.389 tamponi analizzati. I decessi sono stati 27, in tutto 16.249 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da venerdì sono stati 469 e 110 invece le persone ricoverate in terapia intensiva, in diminuzione rispetto al giorno prima(-10), 2.842 i pazienti in terapia non intensiva (-120). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 89.928 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 813.972 tamponi. Lo comunica Regione Lombardia.

A Milano e provincia, sono stati 59, di cui 29 a Milano città, i nuovi casi di positivi al coronavirus. I dati sono risultati in diminuzione rispetto a venerdì quando i nuovi contagi in tutta la provincia erano 99, di cui 52 in città.