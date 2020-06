Coronavirus: 187 i nuovi contagi in Lombardia, di cui 12 a Milano città. Fontana premierà l’anestesista di Cologno

Sono 45 a Milano e provincia, di cui 12 a Milano città, i nuovi casi di positivi al coronavirus registrati nella giornata di ieri. I dati sono in aumento rispetto a lunedì quando i nuovi contagi in tutta la provincia erano 18, di cui 8 in città.

E’ del 2,2% (rispetto all’1,4% di lunedì) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati in Lombardia. Attualmente i contagiati da coronavirus in Lombardia sono 20.255. I nuovi casi positivi ieri sono stati 187 su 8.676 tamponi analizzati. Sono invece stati 12 i decessi, (che sono in tutto 16.143 da inizio pandemia)in diminuzione rispetto ai 19 comunicati ilunedì.

I nuovi guariti/dimessi ieri sono stati 781 e 166 invece le persone ricoverate in terapia intensiva (una in meno del giorno prima), 3.021 i pazienti in terapia non intensiva (-64). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 89.205 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 766.122 tamponi. Lo ha comunicato Regione Lombardia.

Il governatore Attilio Fontana assegnerà un Premio ‘speciale’ Rosa Camuna, il più alto riconoscimento della Regione Lombardia, ad Annalisa Malara, l’anestesista cremonese dell`ospedale di Codogno. La dottoressa Malara scoprì che Mattia Maestri era affetto da coronavirus.

“Annalisa Malara per prima ha avuto il coraggio di individuare il paziente 1” ha spiegato il presidente Fontana.

“Credo – ha aggiunto in diretta Facebook al Cittadino di Lodi – che le si debba un grazie. Premiando lei si premiano tutti medici, infermieri, volontari che in questa pandemia hanno dimostrato una forza, una determinazione, una disponibilità nei confronti degli altri che è davvero commovente”.