Coronavirus, ancora al 2,5%in Lombardia il rapporto tamponi/contagi. 32 a Milano i nuovi casi positivi

Ieri sono stati 74 nella provincia di Milano i nuovi casi di positivi al coronavirus e fra questi 32 a Milano città. I dati sono in leggera diminuzione rispetto a giovedì quando i nuovi contagi in tutta la provincia erano 76, di cui 39 in città. Lo comunica la Regione. Il dato complessivo da inizio emergenza è di 22.982 positivi per l’area metropolitana e 9.750 per Milano città.

Intanto si è mantenuto al 2,5 per cento il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati in Lombardia, come giovedì. Attualmente i contagiati di coronavirus in Lombardia sono 22.683. I nuovi casi positivi sono 354 su 14.078 tamponi analizzati. Sono stati 38 i decessi nella giornata di ieri, in tutto 16.012 da inizio pandemia e in aumento rispetto ai 20 comunicati il giorno prima. I nuovi guariti/dimessi da giovedì sono stati 546, 173 le persone ricoverate in terapia intensiva (lo stesso numero rispetto al giorno precedente), 3.552 i pazienti in terapia non intensiva (+82). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 88.537 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 727.146 tamponi.