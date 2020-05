Dal 29 maggio il Complesso Monumentale del Duomo riapre alle visite turistiche

La Veneranda Fabbrica sta predisponendo le misure necessarie per permettere la riapertura del Complesso Monumentale del Duomo alle visite turistiche nel rispetto delle norme previste in materia di contenimento del contagio da Covid-19, anche in considerazione delle caratteristiche della Cattedrale e dei molteplici percorsi, varchi d’accesso e servizi interessati, per offrire un’esperienza di visita confortevole e in sicurezza. Il Duomo non è mai rimasto chiuso per la preghiera personale e dal 18 maggio sono riprese le celebrazioni con concorso di popolo. Quale segno di ringraziamento agli operatori sanitari e del soccorso duramente impegnato nella lotta al Covid-19, l’Ente offre ad essi un biglietto omaggio ed una riduzione per i loro familiari e accompagnatori. E ancora, uno sconto del 50% per l’accesso al Complesso Monumentale dal 29 maggio al 2 giugno [1] per tutti i visitatori e la possibilità di esplorare le Terrazze fino alle ore 20.00 dal venerdì alla domenica. Con l’invito a visitare il Museo del Duomo, dove i visitatori saranno accolti da una nuova illuminazione.

Accesso e visita al Complesso Monumentale del Duomo

È fortemente consigliato l’acquisto del Biglietto on-line al fine di evitare la formazione di assembramenti e il pagamento con moneta elettronica, limitando l’uso dei contanti.

Gli spazi e i servizi del Complesso Monumentale osservano i seguenti orari:

Duomo e Area Archeologica : tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Ultimo biglietto alle ore 17.00. Ultimo accesso alle ore 17.10

Terrazze del Duomo : tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Ultimo biglietto alle ore 18.00. Ultimo accesso alle ore 18.10. (dal venerdì alla domenica, prolungamento orario fino alle ore 20.00. Ultimo biglietto alle ore 19.00. Ultimo accesso alle ore 19.10)

Museo del Duomo : tutti i giorni tranne il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ultimo biglietto alle ore 17.00. Ultimo accesso alle ore 17.10

Biglietteria posta in facciata (lato destro della Cattedrale): tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (dal venerdì alla domenica, prolungamento orario fino alle ore 20.00)

Biglietteria Museo del Duomo (Piazza del Duomo, 12): tutti i giorni tranne il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Biglietteria Centrale Sala delle Colonne (Piazza del Duomo, 14/a – aperta solo per le biglietterie automatiche): dalle ore 10.00 alle ore 16.00 il sabato e la domenica, festivi e prefestivi

Gli orari di visita del Complesso Monumentale potranno essere modificati e/o adeguati, al fine di permettere la corretta gestione dei flussi di visitatori e/o le operazioni di sanificazione e di pulizia periodica e continuativa.

L’accesso al Complesso Monumentale è contingentato e organizzato per fasce orarie , in misura proporzionale rispetto alla dimensione degli spazi, fino al raggiungimento della capienza degli stessi.

L’uso degli ascensori per l’accesso alle Terrazze è sospeso fino a nuova comunicazione.

La Biglietteria Centrale – Sala delle Colonne e il Duomo Shop posto all’interno restano chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione È possibile acquistare una selezione del merchandising ufficiale del Duomo di Milano presso la Biglietteria in facciata e presso la Biglietteria del Museo del Duomo.

La Biglietteria Centrale – Sala delle Colonne sarà aperta in base alle necessità di gestione dei flussi limitatamente al servizio di Infopoint e biglietterie automatiche (solo pagamenti elettronici e biglietti interi).

La cassa gruppi è spostata presso la Biglietteria in facciata (lato destro della Cattedrale) allo sportello 1.

Lo Scurolo di San Carlo resta chiuso al pubblico, data la ristretta capienza degli spazi.

Norme di Comportamento

Ai fini dell’accesso al Complesso Monumentale del Duomo di Milano è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura , che verrà effettuata da soggetti a tal fine preposti presenti ai varchi d’ingresso. È vietato l’accesso ai soggetti che rifiutano di sottoporsi alla misurazione della temperatura e/o a coloro che presentano una temperatura pari o superiore ai 37.5°C (99.5° F).

, che verrà effettuata da soggetti a tal fine preposti presenti ai varchi d’ingresso. È vietato l’accesso ai soggetti che rifiutano di sottoporsi alla misurazione della temperatura e/o a coloro che presentano una temperatura pari o superiore ai 37.5°C (99.5° F). È vietato l’accesso al Complesso Monumentale a tutti i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

È vietato l’accesso a tutti i soggetti che presentino sintomatologia respiratoria.

Prima dell’accesso ai singoli luoghi e/o spazi del Complesso Monumentale e per tutta la durata della visita, è obbligatorio provvedere all’ igienizzazione delle mani mediante il gel messo a disposizione nei dispenser presenti nel percorso di visita.

mediante il gel messo a disposizione nei dispenser presenti nel percorso di visita. In tutto il Complesso Monumentale è obbligatorio l’uso di mascherine , garantendo per tutto il periodo di durata della visita la copertura di naso e bocca, restando inteso che ai soggetti privi di mascherine è vietato l’accesso.

, garantendo per tutto il periodo di durata della visita la copertura di naso e bocca, restando inteso che ai soggetti privi di mascherine è vietato l’accesso. In tutto il Complesso Monumentale è obbligatorio mantenere e rispettare il distanziamento sociale , con una distanza fisica di almeno 2 mt. (6.6 piedi) dagli altri soggetti presenti.

, con una distanza fisica di almeno 2 mt. (6.6 piedi) dagli altri soggetti presenti. In tutto il Complesso Monumentale è obbligatorio attenersi e rispettare la segnaletica e le indicazioni del personale ai fini della gestione dei flussi dei visitatori.

È fortemente raccomandato, durante tutta la vista al Complesso Monumentale, di: i) evitare di toccarsi occhi, naso, bocca, e in generale il viso, con le mani; ii) starnutire e/o tossire in un fazzoletto usa e getta (da eliminare prontamente) o nella piega del gomito; iii) limitare al massimo il contatto con le superfici comuni (tavoli, ringhiere, maniglie); iv) evitare il contatto con gli oggetti in esposizione.

Sistemi di videoguida, noleggio sistemi di microfonaggio e gruppi organizzati

Ai fini dell’utilizzo dei dispositivi touch screen (ad esempio biglietterie automatiche e videoguide), è obbligatorio indossare guanti. A tal fine, vengono messi a disposizione guanti monouso che potranno essere ritirati dai visitatori, ove sprovvisti dei propri, presso le biglietterie del Complesso Monumentale. I dispositivi di microfonaggio e videoguida disponibili a noleggio vengono igienizzati prima e dopo ogni utilizzo e sono fornite cuffie monouso. Per la distribuzione di sistemi di microfonaggio, le guide turistiche devono utilizzare i guanti monouso di cortesia messi a disposizione presso le biglietterie del Complesso Monumentale.

Le guide turistiche devono collegare al dispositivo trasmittente, ed utilizzare, un proprio microfono personale da collegare alla trasmittente tramite connettore jack (es. auricolare dello smartphone o similari). Qualora una guida sia sprovvista di microfono personale potrà acquistarlo presso le biglietterie del Complesso Monumentale.

È obbligatoria la prenotazione per i gruppi organizzati con più di 5 (cinque) persone, inclusa la guida e/o gli eventuali accompagnatori. Eventuali gruppi sono tenuti a rispettare le distanze interpersonali previste.

È vietato l’accesso al Complesso Monumentale a gruppi superiori a 10 (dieci) persone, inclusa l’eventuale guida turistica e/o gli eventuali accompagnatori.

Deposito oggetti di piccole dimensioni presso il Museo del Duomo

In caso di necessità, tutti gli oggetti personali in deposito presso l’area prevista all’ingresso del Museo del Duomo, devono essere inseriti all’interno di valige, borse e/o zaini e riposti nell’armadietto. L’armadietto può essere utilizzato da un solo soggetto. È vietato l’uso promiscuo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo del COVID – 19 che costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento di accesso al Complesso Monumentale del Duomo di Milano. Le Linee Guida, ad integrazione del Regolamento, sono volte a disciplinare la compravendita e l’utilizzo del biglietto di accesso al Complesso Monumentale e le regole di comportamento che andranno osservate nel corso delle visite e dell’accesso. Per l’accesso all’area riservata alla preghiera, si rimanda alla sezione Vita Liturgica.

Promozioni e proposte

Un Biglietto omaggio per Gli Operatori Sanitari e del soccorso

Quale segno di ringraziamento per la lotta al Covid-19, la Veneranda Fabbrica del Duomo offre a tutto il personale sanitario (medici, infermieri, operatori e volontari del soccorso) un biglietto omaggio di accesso al Complesso Monumentale. Per usufruire della promozione, è necessario recarsi presso una delle biglietterie fisiche ed esibire il proprio tesserino professionale. Familiari e accompagnatori potranno usufruire di un biglietto ridotto. La promozione può essere fruita una sola volta.

Sconto del 50% per la visita dal 29 maggio al 2 giugno

Per celebrare la riapertura, per le visite previste dal 29 maggio al 2 giugno, i visitatori potranno usufruire di uno sconto del 50% valido per il biglietto Duomo pass Stairs (Duomo, Area Archeologica, Terrazze del Duomo a piedi, Museo del Duomo e Chiesa di San Gottardo in Corte) o Culture pass (Duomo, Area Archeologica, Museo del Duomo e Chiesa di San Gottardo in Corte). Il biglietto può essere acquistato presso una delle biglietterie fisiche o online inserendo al momento dell’acquisto il codice promozionale “R3Opened2020”.

Sconto del 20% per le visite guidate della Veneranda Fabbrica del Duomo

Si riparte con una promozione per invitarvi a scoprire i segreti della Cattedrale attraverso le visite guidate ufficiali della Veneranda Fabbrica del Duomo, in sicurezza e seguendo i protocolli previsti, con uno sconto del 20%. L’offerta è valida fino al 31 agosto 2020. Clicca e scopri tutto il calendario delle visite.

Continuano le proposte digital dedicate al Duomo su duomomilano.it e sui canali social ufficiali

Dando appuntamento a tutti i visitatori a presto tornare in Duomo, continua la possibilità di entrare virtualmente in Cattedrale e a percorrere le lunghe navate sino all’Altar Maggiore, scendere in area archeologica per poi salire in cima alle Terrazze, a settanta metri da terra, e addentrarsi infine fra le sale del Museo e dell’Archivio, alla scoperta dell’immenso patrimonio artistico, storico e documentario della Veneranda Fabbrica. Come? Grazie alle tante proposte social e digital del Duomo, per condividere e vivere la cultura restando a casa, pensate anche per i più piccoli. E ancora, fino al 20 giugno, continua la proposta streaming “La Musica del Duomo”. Dopo il successo mondiale di “Music for hope” di Andrea Bocelli, la Veneranda Fabbrica, ogni sabato alle ore 17.00 sul proprio canale YouTube, invita a riascoltare i 6 momenti in musica più significativi della sua recente storia con la possibilità di donare o di regalare una donazione per “15.800 note per il Duomo“: la campagna di raccolta fondi a sostegno dei restauri dell’Organo. Grandi nomi e protagonisti, da Uto Ughi a laVerdi, ai più bei videomapping. Tutto sul sito ufficiale www.duomomilano.it e sui canali ufficiali social Facebook e Instagram del Duomo.

Per informazioni turistiche: info@duomomilano.it

Per informazioni sulle celebrazioni: cattedrale@duomomilano.it

