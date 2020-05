Fase 2. De Chirico (FI): comunicazione fuorviante di Atm, ritirare manifesti

Sui mezzi pubblici sono affissi cartelli in merito al rinnovamento della tessera. “La tessera ATM sta per scadere? Te la rinnoviamo noi per altri 12 mesi”. Molti passeggeri, distratti mentre stamattina andavano al lavoro, hanno mal interpretato il messaggio. Alcuni milanesi mi hanno contattato per sapere se fosse vero che ATM regala l’abbonamento annuale. In realtà si tratta della tessera dove viene caricato l’abbonamento. Forse sarebbe il caso di ritirare la campagna di comunicazione per chiarire che si tratta della tessera magnetica e non dell’abbonamento. Sarebbe opportuno in questa fase garantire la massima chiarezza in ogni messaggio che sia lanciato. Perché creare inutili assembramenti negli ATM point o nelle altre rivendite autorizzate? Serve responsabilità in ogni campo a partire dalle informazioni che si diffondono. Caro sindaco, meno video e più attenzione vera alla popolazione già molto provata.

Alessandro De Chirico

Consigliere comunale Forza Italia Milano