Madre senzatetto si incatena davanti a Palazzo Marino, ma Sala è impegnato su Instagram e l’ignora

Sonia è una madre single che simbolicamente si è incatenata davanti a Palazzo Marino perché ormai da 4 anni è senza un tetto per lei e i suoi figli. “Ho fatto qualsiasi tipo di domanda, ho anche una figlia invalida da crescere. Eppure non è mai cambiato nulla. Io sono in strada. Una mia figlia è ospite di qualche famiglia, l’altra vive con i miei”, racconta. E con lei, a confermare il suo racconto e a sostenerla, c’è Fernando Barone, dell’Associazione Pro Tetto: “Siamo qua per Sonia che da tre anni fa domande ovunque con decreti di emergenza. Quindi dimostriamo che queste persone non posso stare in mezzo alla strada”.

A portare la sua solidarietà a lei e ad altri che protestavano la loro disperata necessità di un tetto, è arrivato il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico che racconta “Mentre dei senzatetto manifestavano davanti a Palazzo Marino con i volontari di PRO Tetto ONLUS il sindaco Sala era impegnato in una diretta Instagram e, oltre a non partecipare ai lavori del Consiglio comunale che continua a riunirsi da remoto, non è nemmeno sceso ad ascoltare una signora che da 3 anni chiede una casa popolare per lei e i suoi 3 figli, di cui una disabile. Io stesso gli ho mandato un messaggio chiedendo di scendere ad ascoltare chi pretende solo un po’ di attenzione. Questa è la considerazione che ha il sindaco per i suoi concittadini. Una vera vergogna!”