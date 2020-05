Riapre l’anagrafe di via Larga su appuntamento

Dopo il lockdown, da oggi riapre l’anagrafe in via Larga e sarà consentito solo dall’ingresso principale di via Larga 12 ed esclusivamente su appuntamento, da richiedere chiamando il numero 020202. Da domani, inoltre, saranno disponibili presso gli sportelli tutti i servizi, ad eccezione del rilascio certificati anagrafici e del cambio di residenza, che possono essere richiesti online sul portale istituzionale del Comune.

