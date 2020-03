Queste le vie e le piazze interessate alla sanificazione oggi

Ecco le vie e le piazze interessate dalla sanificazione oggi

Lunedì 16 marzo

Via Abbazia, Via Abbiati Filippo, Via Adige, Viale Affori, Via Airolo, Via Albertario Davide, Via Albertinelli Mariotto, Largo Allegri Gino, Via Altamura Saverio, Via Amadeo Giovanni Antonio, Via Amundsen Roald, Via Andrea Del Sarto, Via Anfossi Augusto, Via Angera, Piazza Angilberto Ii, Via Arbe, Viale Aretusa, Viale Argonne, Via Armellini Carlo, Via Arosio, Via Aselli Gaspare, Via Asmara, Piazza Aspari Domenico, Via Astesani Alessandro, Piazza Axum, Viale Bacchiglione, Largo Balestra Antonio, Via Barelli Armida, Via Bari, Via Beato Angelico, Via Belgirate, Via Bellerio Carlo, Via Bellini Gentile, Via Bembo Pietro, Via Benefattori Dell’ospedale, Via Bergamo, Piazza Berlinguer Enrico, Via Bersezio Vittorio, Via Bessarione, Via Biella, Piazza Bilbao, Via Binda Ambrogio, Via Biraghi Luigi, Via Birago Dalmazio, Via Bisi Albini Sofia, Via Bisleri Felice, Via Bissolati Leonida, Via Bizzoni Achille, Via Bo Carlo, Piazza Bonomelli Geremia, Via Bordighera, Via Botta Carlo, Via Botticelli Sandro, Via Bovisasca, Viale Brenta, Piazzale Brescia, Via Briosi Giovanni, Via Brunelleschi Filippo, Via Brusuglio, Via Buccinasco, Via Budua, Piazza Buozzi Bruno, Via Burlamacchi Francesco, Via Caccialepori, Via Cadore, Via Cagliero Giovanni Card., Via Caldesi Vincenzo, Via Camerino, Via Canaletto, Via Candoglia, Via Capecelatro Alfonso, Piazza Cappelli Michele, Via Carabelli Rodolfo, Via Carnaghi Davide, Via Caro Annibal, Via Carriera Rosalba, Piazza Caserta, Via Castellammare, Via Castellini Gualtiero, Via Cavalletto Alberto, Via Celio, Via Ceradini Giulio, Via Chianciano, Via Chiasserini D., Via Chiodi Cesare, Via Cialdini Enrico, Via Ciardi Guglielmo, Via Cicognara Leopoldo, Via Cipriani Oreste, Viale Cirene, Via Civitali Matteo, Via Clusone, Via Codigoro, Via Colautti Arturo, Via Colletta Pietro, Via Colombi Camillo, Via Colombo Giuseppe, Via Comandini Alfredo, Via Comelico, Via Confalonieri Giulio, Via Corio Bernardino, Via Cormano, Via Corno Di Cavento, Via Corti Costantino, Piazzale Corvetto, Via Cottolengo Giuseppe, Via Crema, Via Cristoforo San, Via Cufra, Piazzale Cuoco Vincenzo, Via Curiel Eugenio, Via Curzola, Via De Nicola Enrico, Via De Pretis Agostino, Via Del Monaco Mario, Strada Della Carita’, Via Della Ferrera, Via Della Torre Don F. Beniamino,

Via Denti Francesco, Largo Desio, Via Di Rudini’ Antonio, Via Dolci Carlo, Via Don Rodrigo, Via Dottesio Luigi, Via Emilio Borsa, Via Enna, Piazza Erba Carlo, Piazza Esquilino, Via Fabriano, Via Faccio Franco, Viale Faenza, Viale Famagosta, Via Fantoni Giovanni, Via Faraday Michele, Piazzale Farina Salvatore, Viale Fermi Enrico, Piazza Ferravilla Edoardo, Via Ferrero Guglielmo, Via Ferrini Contardo, Via Filargo Pietro, Via Filippi Filippo, Via Finzi Giuseppe, Via Fiuggi, Via Flavia, Via Fogazzaro Antonio, Via Fortis Leone, Via Fra Cristoforo, Via Frassinetti Romeo, Via Frignani Angelo, Via Friuli, Piazza Fusina Andrea, Via Fusinato Arnaldo, Via G. Pinaroli, Via Gaeta, Via Gaio, Via Galli Mario, Via Gallina Giacinto, Via Ghislanzoni Antonio, Via Giambellino, Via Giampietrino Rizzi G., Via Gianicolo, Via Gigante Giacinto, Piazza Giolitti Giovanni, Via Giordani Pietro, Via Giovanni Da Milano, Via Giuffre’ Antonino, Via Giussani Camillo, Via Gnocchi Don Carlo, Via Goldoni Carlo, Via Gonin Francesco, Piazzale Gorini Paolo, Via Gozzadini, Via Gozzi Gaspare, Via Grazioli Don Bartolomeo, Via Grioli Don Giovanni, Piazza Guardi Francesco, Via Guintellino Guglielmo, Via Illirico, Piazza Imperatore Tito, Via Imperia, Piazza Insubria, Via Intra, Via Iseo, Viale Isonzo, Piazzale Istria, Via Ivrea, Via Juvara Filippo, Via La Masa Giuseppe, Via La Spezia, Via Lambruschini R., Via Latisana, Via Lattuada Serviliano, Via Laurana, Viale Lazio, Via Leningrado, Piazzale Libia, Via Livenza, Corso Lodi, Via Lodovico Il Moro, Via Lope De Vega Felice, Via Lucano, Via Lussino, Via Maestri Campionesi, Via Maffei Andrea, Piazza Maggi Gian Antonio, Via Maj Angelo, Via Malnati Linda, Via Mangiagalli Luigi, Via Mantova, Viale Mar Jonio, Via Maratta Carlo, Via Marescalchi Ferdinando, Via Mariani Paolo, Via Martinelli Guido, Via Martini Monsignor Luigi, Via Martini Simone Detto Memmi, Via Martiri Triestini, Via Massarenti Giuseppe, Piazzale Massari Giuseppe, Piazzale Medaglie D’oro, Via Meina, Piazza Miani Guglielmo, Via Micene, Via Mincio, Via Modena Gustavo, Via Molteni Giuseppe, Via Moneta E.T., Via Montalbino, Via Montanari Carlo, Piazza Monte Falterona, Viale Monte Nero, Via Monzambano, Via Moretto Da Brescia, Via Morgagni Tullo, Via Morgantini Mario, Via Morosini Emilio, Via Murat Gioacchino, Via Muratori Lodovico, Viale Murillo Bartolomeo, Alzaia Naviglio Pavese, Piazzale Negrelli Luigi, Via Negri Mario, Via Negrotto Michele Pericle, Via Newton Isaac, Via Nicolodi Aurelio, Via Nicotera Giovanni, Piazzale Nizza, Via Novaro Michele, Piazza Novelli Ermete,

Via Nullo Francesco, Largo Nuvolari Tazio, Piazza Occhialini Giuseppe, Piazza Ohm Giorgio Simone, Via Osculati Gaetano, Via Osoppo, Via Ovada, Via Pacuvio Marco, Via Palatino, Via Palatucci Giovanni, Via Palladio Andrea, Via Pallanza, Via Palmaria, Via Papa Dario, Via Papi Lazzaro, Via Paravia Pier Alessandro, Via Parenzo, Via Pascoli Giovanni, Via Passeroni Gian Carlo, Via Passo Buole, Via Passo Di Brizio, Via Passo Di Fargorida, Via Pastro Luigi, Via Paullo, Via Pedroni Lisiade, Via Pellini Eugenio, Via Pellizzone Andrea, Via Pepere Alberto, Via Perini Carlo, Via Perotti Francesco, Via Perrone Di San Martino, Via Perugino Pietro Vannucci, Via Pessano, Via Pestalozzi Giov. Enrico, Via Pesto, Via Piacenza, Via Pianella Antonio, Via Pier Lombardo, Via Pietro Da Bescape’, Via Pietro Da Cortona, Via Pistrucci Scipione, Corso Plebisciti, Via Plinio Caio S., Via Ponti Ettore, Via Populonia, Via Porretta, Via Prassitele, Via Preneste, Via Presolana, Largo Promessi Sposi, Via Properzio, Via Ragusa, Viale Ranzoni Daniele, Via Regaldi Giuseppe, Via Reinach Ernesto, Via Reni Guido, Via Renzo E Lucia, Via Ressi Adeodato, Via Rezia, Via Ricciarelli Daniele, Viale Richard Giulio, Largo Rio De Janeiro, Via Rocca D’anfo, Viale Romagna, Via Romano Giulio, Via Rossi Pellegrino, Via Russoli F., Via Rutilio Rufo Publio, Via Saldini Cesare, Piazza Salgari Emilio, Via Salis Ulisse, Via Sallustio Caio Crispo, Via Salsomaggiore, Via San Emiliani Gerolamo, Piazza San Gerolamo, Via San Paolino, Via San Vigilio, Via Sand George Armanda Lucia, Via Sangallo, Piazza Santa Giustina, Via Santa Rita Da Cascia, Via Santi Fernando, Via Sarzana, Via Savona, Via Scarsellini Angelo, Via Schiavoni Giovanni, Via Schievano Enrico, Via Scialoia Vittorio, Via Sciesa Amatore, Via Sebino, Piazzale Segesta, Piazzale Selinunte, Via Semplicita’, Via Seneca Lucio Anneo, Via Serrani Gaetano, Via Sestini Bartolomeo, Via Siccoli Stefano, Via Sidoli Giuditta, Via Sigieri Goffredo, Via Silio Italico, Via Simone D’orsenigo, Via Slataper Scipio, Via Soave Francesco, Via Spartaco, Viale Stefini Evaristo, Via Stresa, Piazzale Susa, Via Svetonio, Via Svevo Italo, Via Taccioli Giuseppe, Via Tallone Cesare, Via Taormina, Viale Testi Fulvio, Via Tiepolo Gianbattista, Via Tiraboschi Gerolamo, Piazza Tirana, Via Tobagi Walter, Via Tolstoi Leone, Via Torelli Viollier Eugenio, Via Tosi Franco, Via Tracia, Via Trebbia, Piazza Trento, Via Trescore Balneario, Via Trevi, Via Tukory Luigi, Viale Umbria, Via Val Leventina, Via Valassina, Via Valeggio, Via Vanvitelli Luigi, Via Varazze, Via Vasari Giorgio, Via Vassallo Luigi Arnaldo, Via Veglia, Via Vergato, Via Verona, Via Verrocchio Andrea Di Cione, Via Vignati Cesare, Via Villa Mirabello, Via Villani Dino, Via Vochieri Andrea, Via Vodice, Via Voltri, Largo Vulci, Via Watt Giacomo, Via Ximenes Ettore, Via Zamagna Bernardo, Via Zambelli Giovanni, Via Zanoli Alessandro, Viale Zara, Via Zumbini Bonaventura



