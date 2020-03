L’Unione Donne Cinesi Lombardia dona 2300 mascherine alla Croce Rossa

Ieri pomeriggio in zona Sarpi, a Milano, l’Unione delle Donne Cinesi in Lombardia, in partnership con “Il Filo di Seta”, ha donato 2.300 mascherine chirurgiche al Comitato Regionale Lombardia della Croce Rossa Italiana.”Questa è una delle iniziative a cui stiamo lavorando i questi giorni così complessi e che dimostra un sentire ed una preoccupazione comune a tutti nei confronti della situazione attuale” – dichiara Emanuela Troisi, Direttore de “IL Filo di Seta” – “E’ importantissimo non abdicare al “potere della malattia” – nè da un punto di vista pratico, nè, soprattutto, da un punto di vista emotivo e psicologico -. Ed è importantissimo cercare una coesione che ci veda tutti uniti e partecipi nel farvi fronte. Come recita una famosa metafora “La nostra mano è composta da 5 dita, se prendiamo un singolo dito ci accorgiamo che nessuno di essi è uguale all’altro, perché ciascun dito ha una funzione propria e peculiare; ma se lo prendiamo singolarmente, qual è la sua forza? Pochissima! Prese singolarmente le cinque dita sono fragilissime. Ma se queste dita si stringono in un pugno e si coordinano con la tecnica e la volontà di colpire nel modo giusto e di vincere, di essere competitive, allora queste cinque dita, così fragili individualmente, assumono una forza devastante”

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845