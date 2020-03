Fontana: 40 milioni per le rianimazioni e i macchinari necessari

Regione Lombardia ha stanziato 40 milioni di euro “per acquistare macchinari per aumentare e migliorare le nostre rianimazioni”. Lo ha annunciato con un video su Facebook il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della giunta tenutasi oggi a Milano. Il presidente ha spiegato che sono stati assunti “dei primi provvedimenti per contribuire a aumentare il livello di attenzione sulla lotta al Coronavirus”: oltre ai 40 milioni per i macchinari sono stati erogati 10 milioni per “nuovi medici e nuovi infermieri”, ha detto Fontana via social.Al di là dell’emergenza Coronavirus, ha poi chiosato il governatore, “da ieri è entrata in vigore la norma che vi avevamo promesso per cui nessuno in Regione Lombardia pagherà più il superticket”.

