Il Municipio 4 chiede la chiusura dei mercatini di viale Puglie per l’emergenza Coronavirus

L’Assessore alla Sicurezza del Municipio 4, l’Avvocato Elisabetta Carattoni, ieri sera ha inoltrato alla Vice Sindaca Scavuzzo la richiesta di adottare misure straordinarie per impedire che i mercati dell’usato di Viale Puglie attraggano, come sempre, migliaia di persone. La richiesta è motivata dalle ordinanze e dai consigli che il Sindaco, in concerto con la Prefettura e Regione Lombardia, ha anticipato ieri per prevenire eventuali diffusioni del Virus. “I mercatini della domenica portano in Piazzale Cuoco e Viale Puglie nella giornata diverse migliaia di persone, peraltro in luoghi dove le condizioni igienico-sanitarie sono già molto precarie. Come Municipio ho reputato necessario chiedere all’Assessore alla Sicurezza del Comune un’azione coerente con le disposizioni del Sindaco. Purtroppo queste richieste non hanno visto risposta e i mercatini sono, come ogni domenica, attivi”.

“Non è certo allarmismo, ma buon senso” – prosegue l’Assessore Carattoni: “università, scuole chiuse, eventi aggregativi sconsigliati e non si è pensato di impedire un simile ritrovo? I mercatini andrebbero chiusi definitivamente, specialmente in un momento di grande apprensione come questo” conclude l’Assessore Carattoni.

Consigliere Oscar Strano (F.I)