Forte vento sulla Lombardia fa crollare alberi e un ponteggio

La Lombardia è sferzata da un forte vento con picchi di 130-140 km orari, che ha fatto crollare alberi e costretto alla chiusura alcuni impianti sciistici e funivie fra le province di Lecco e Bergamo.

A Milano sono crollati diversi alberi. E in via Arona un ponteggio è crollato su quattro veicoli in sosta. Nessuno è stato ferito e sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. (Ansa)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845