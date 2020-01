Dopo 8 anni di estrema sinistra la grande Milano sta sfumando

Il sindaco Salah, quando non recita in qualche sketch autopromozionale, sempre nella parte del gigione simpaticone, anziché pensare ad amministrare Milano con coscienza, “come un buon padre di famiglia”, si inventa un giorno sì e l’altro anche, nuove iniziative che hanno il solo scopo di distrarre l’attenzione delle masse sardinate dalla sua pessima gestione della città, e per giustificare sempre nuovi fondi tolti ai milanesi per finanziare studi su provvedimenti assurdi, puramente demagogici, inutili e controproducenti.

L’ultima pensata è vietare il fumo alle fermate dei bus ed estendere, entro il 2030, il divieto in tutti i luoghi pubblici all’aperto.

Ancora una volta, non si attua un piano serio di informazione e prevenzione, ma si preferisce adottare provvedimenti vessatori di stampo talebano.

Intanto a Londra, gli ambientalisti di Extinction Rebellion finiscono nella lista dell’antiterrorismo,

Il Guardian ha rivelato che a novembre è stata inserita, insieme ad organizzazioni neonaziste e islamiche radicali, nell’elenco delle ideologie estremiste, la lista è destinata a funzionari di polizia, organizzazioni governative e insegnanti, che per legge devono denunciare eventuali rischi di radicalizzazione.“